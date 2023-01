Hubschrauber, Düsenjets und Kiepenkerle

Einem rundum gelungenen und mit zahlreichen Highlights gespickten Jahr 2022 soll für die Drensteinfurter Heimatfreunde nun ein nicht minder abwechslungsreiches Jahr 2023 folgen. Rechtzeitig zum Beginn präsentierte der Vorstand um Franz-Josef Naber und Armin Asbrand das druckfrische Programm, dessen erster Punkt übrigens bereits am kommenden Dienstag (10. Januar) ansteht. Um 19.30 Uhr sind alle Heimatfreunde in die Alte Post eingeladen, wo Archivar Dr. Ralf Klötzer nach dem Buch von Norbert Roling einen Vortrag zum Thema „Haus- und Hofstätten. Menschen und Geschichte(n). Familienforschung aus und in Listen. Die Drensteinfurter Steuer- und Personenlisten zur Stadtgeschichte“ halten wird. „Zu dieser Veranstaltung ist die gesamte Bevölkerung eingeladen“, teilt der Heimatverein mit.

Der neue Programmflyer, der sowohl in der Stadt- und in der Wagenfeld-Apotheke als auch in der Bücherecke und in der Tankstelle Franke ausliegt, enthält aber noch zahlreiche weitere Punkte. So werden die „Singenden Kiepenkerle“ beim „Bunten Nachmittag“ am 14. Februar (Dienstag) in der Alten Post für Stimmung sorgen.

Die Jahreshauptversammlung ist für den 16. März (Donnerstag) terminiert. Beginn ist um 19 Uhr in der Gaststätte „La Piccola“.

Rechtzeitig zum Frühjahrsbeginn soll schließlich auch das neue Wanderangebot starten. Gemeinsam mit Wanderführer Manfred Bartmann wollen die Heimatfreunde dabei an zunächst vier Terminen – geplant sind der 5. März, der 2. April, der 24. September und der 15. Oktober – die nähere und weitere Umgebung erkunden. Ziele, die angesteuert werden sollen, sind der Wolbecker Tiergarten, die Klatenberge bei Telgte, das Waldgebiet Davert und die Baumberge. Die Streckenlänge liegt dabei zwischen zwölf und 18 Kilometern. Start ist jeweils in Fahrgemeinschaften ab Dreingau-Halle. Die genauen Zeiten werden noch bekanntgeben.

Ebenfalls bereits im März steht ein spannender Besuch in der Nachbarstadt Ahlen auf dem Programm. Dort wollen die Heimatfreunde am 23. März ab 14 Uhr das weltweit agierende Hubschrauberunternehmen „Agrarflug Helilift“ besichtigen. Gegen eine Gebühr von rund 40 Euro sollen dabei auch Rundflüge möglich sein.

Neu im Programm sind die Kreativtreffen „Frühlingserwachen“ am 11. März und „Herbstzeit ist Kranzzeit“ am 23. September. Dazu veranstaltet der Heimatverein am 15. April unter dem Motto „Blömkes kieken“ erstmals eine Pflanzenbörse. Notieren sollten sich die Mitglieder zudem bereits jetzt den Termin der geplanten Dreitagesfahrt. Vom 15. bis zum 17. September geht es nach Dagebüll an die Nordsee. Auf dem Programm stehen dort die Besichtigung des Airbus-Werks in Hamburg-Finkenwerder, ein Besuch der Hallig Hooge sowie ein Abstecher zum Obsthof von Schassen im Alten Land.

Freuen dürfen sich alle Aktiven natürlich auch wieder auf etliche bewährte Programmpunkte. So haben Ludger Wiewelhove und Norbert Unkhoff bereits einige abwechslungsreiche Pättkes- und Heimat-Radtouren geplant. Die entsprechenden Termine werden noch mitgeteilt. Letzteres gilt auch für die traditionellen Upkammer-Abende in der Alten Post. Und wer Interesse hat, der ist natürlich auch in diesem Jahr eingeladen, sich im Arbeitskreis Heimatgeschichte oder in der Gruppe „Naturtreff“ zu engagieren.

Enden wird das Jahr 2023 für die Heimatfreunde übrigens mit einem besonderen Ausflug. Am 10. Dezember (Sonntag) geht es ab 13 Uhr zum Weihnachtsmarkt auf Schloss Dyck.