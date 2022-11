Im Einsatz für die Gesellschaft

Im ehemaligen Kolpinghaus in Drensteinfurt begann mit der Verpflichtung von 25 Katastrophenschutzhelfern – dem Luftschutzhilfsdienst-Fernmeldezug für den Kreis Lüdinghausen, wie der Katastrophenschutz damals genannt wurde – vor 60 Jahren die Geschichte der Malteser-Technikgruppe bei der neu gegründeten Ortsgruppe des Malteser-Hilfsdienstes.

60 Jahre Malteser-Hilfsdienst in Drensteinfurt

Beim Rosenmontagszug in Warendorf, beim Katholikentag in Münster und auch beim Hochwasser im Rheinland waren sie vor Ort, die Malteser Drensteinfurt. Und das sind nur wenige von unzähligen Einsätzen, die die Ehrenamtlichen seit ihrer Gründung am 10. November 1962 absolviert haben.