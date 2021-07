Im Konvoi zum Unwettereinsatz

Drensteinfurt/Sendenhorst/Ahlen

Tief „Bernd“ hat am Mittwoch unter anderem das Rheinland schwer getroffen. Am Abend wurde die fünfte Bereitschaft aus dem Raum Warendorf/Münster alarmiert, um bei den Hilfseinsätzen dort zu unterstützen. Sammelpunkt für alle Einsatzkräfte war die Konrad-Adenauer-Straße in Drensteinfurt

Von Nicole Evering und Christian Wolff