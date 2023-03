Im Mai geht‘s nach Frankreich

Beim letzten Besuch in Ingré stand ein Ausflug zum berühmten Schloss Chambord auf dem Programm. Was die Teilnehmer im Mai erwartet, darüber wird der Vorstand der „Städe(R)freunde“ in der nächsten Sitzung beraten.

Nein, eine so lange Zwangspause hat sich wohl kein Mitglied der Drensteinfurter „Städte(R)freunde“ tatsächlich vorstellen können. Denn wenn der Bus am 18. Mai nun endlich wieder in Richtung Frankreich rollt, dann sind seit dem letzten offiziellen Besuch in der Partnerstadt nicht weniger als vier Jahre vergangen. Und auch wenn man sich bekanntlich zwischendurch bereits in Drensteinfurt wiedergesehen hat, so ist die Vorfreude auf beiden Seiten groß. Am Montagabend stellte Bürgermeister Carsten Grawunder den Mitgliedern des Rates den bisher geplanten Programmrahmen vor.

Über das lange Christi-Himmelfahrtswochenende (18. bis 21. Mai) soll demnach eine Delegation von bis zu 35 Drensteinfurtern in Richtung Orléans starten. „Beide Partnerschaftsvereine befinden sich in enger Abstimmung für die Planung der Fahrt“, schilderte Grawunder. „Neben der Stadt Drensteinfurt ist auch die Stadt Castel Maggiore mit einer ähnlich großen Delegation eingeladen.“ Aus Drensteinfurt sollen zudem wieder etliche Vertreter aus den örtlichen Vereinen mit von der Partie sein. Auf der Liste der „Städt(R)freunde“ steht zudem je Ratsfraktion auch ein Mitglied der örtlichen Parteien.

Die Unterbringung der Fraktionsmitglieder soll im Hotel erfolgen. „Die weiteren Teilnehmenden werden Dank der Arbeit des dortigen Partnerschaftsvereins bei Gastfamilien untergebracht“, schilderte Grawunder. Der genaue Programmrahmen soll in der kommenden Vorstandssitzung des Partnerschaftsverein weiter konkretisiert werden. Angedacht ist bislang für Freitag (19. Mai) ein morgendliches Treffen mit den Vereinen. Am Nachmittag soll ein gemeinsamer Spaziergang stattfinden. Ausklingen soll der Tag mit einem festlichen Abendessen samt gemütlichem Beisammensein. Details für Samstag (20. Mai) sollen noch erörtert werden. Die Rückfahrt ist dann für Sonntagmorgen (21. Mai) geplant.

Bürgermeister fliegt nach Italien

In Ingré haben die „Städt(R)partner“ dazu die Gelegenheit, weitere Vertreter der voraussichtlich künftigen italienischen Partnerstadt kennenzulernen. Denn wie Bürgermeister Carsten Grawunder weiter berichtete, wird er vom 1. bis zum 3. Juni samt einer kleinen, aus drei Italienisch sprechenden Drensteinfurtern bestehenden Delegation nach Castel Maggiore fliegen. „Die Personen der Reisegruppe haben bereits beim letzten Besuch im August 2022 in Drensteinfurt bei den Übersetzungen unterstützt und die italienischen Gäste um den stellvertretenden Bürgermeister Luca De Paoli begleitet“, so Grawunder. „Sie haben ein großes Interesse daran, die partnerschaftliche Beziehung zu Castel Maggiore weiter aufzubauen.“ Der Besuch in Italien erfolge anlässlich der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag der italienischen Republik, zu der auch eine Abordnung aus Ingré eingeladen ist. Einer der Höhepunkte des Aufenthaltes soll – analog zur seinerzeitigen Partnerschaftsanbahnung mit Ingré – die Unterzeichnung einer „Absichtserklärung zur Festigung der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Castel Maggiore und Drensteinfurt“ sein.