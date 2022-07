Im nächsten Jahr gibt‘s ein neues Konzept

Ordentlich Lärm machen und sich beim Hämmern und Schrauben so richtig verausgaben: Das ist seit gut zehn Jahren beim Baucamp an der Tagesordnung. Zunächst ab 2009 als Bestandteil von „Halli-Galli“, seit 2015 dann als eigenständige Veranstaltung, hat dieser Punkt innerhalb des Ferienprogramms stets viele Kinder angezogen.

Doch das diesjährige Baucamp wird voraussichtlich das letzte gewesen sein, wie Anja Buthe vom Kulturbahnhof-Team am Rande des Richtfestes am Mittwochnachmittag erklärte.

Der Grund: Es werde immer schwieriger, an die benötigten Europaletten zu kommen. Diese würden immer teurer, seien nicht mehr in ausreichender Menge zu beschaffen oder bestünden nicht mehr aus dem Holz, das für eine Verarbeitung beim Baucamp nötig sei. Schon in diesem Jahr mussten die Veranstalter vom Jugendwerk Driwa mit weniger Material auskommen, weshalb nicht alle Kinder, die sich gerne fürs Baucamp anmelden wollten, auch mitmachen konnten. „Es gab tatsächlich eine Warteliste“, so Anja Buthe.

Andere Konzepte ausprobieren

Doch das Ende des Baucamps soll zugleich die Möglichkeit für etwas Neues sein. „Wir wollen gerne einmal andere Konzepte ausprobieren, vielleicht mehr in Richtung Sport gehen“, so Buthe, die das Kulturbahnhof-Team seit einigen Monaten als Vollzeitkraft verstärkt. Einen konkreten Plan gebe es aber noch nicht.

Beim Richtfest am Mittwoch hatten Jung und Alt – auch die Eltern waren zum Zuschauen und Mithämmern eingeladen – noch einmal ihren Spaß. Gegen 16 Uhr hieß es dann: Abbau. Die selbst gefertigten Hütten wurden auseinander genommen und abtransportiert. Insektenhotels und Nagelbilder konnten mit nach Hause genommen werden.