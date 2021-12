Impfangebot auch zwischen den Jahren

Boostern nach einem halben Jahr, nach fünf Monaten, in NRW nun sogar schon nach vier Wochen: Auch angesichts der neuen Omikron-Variante bekommt eine immer größere Bevölkerungsgruppe die Möglichkeit zur Auffrischungsimpfung.

Das Team des Ärztehauses am Amtshofweg hat – alle Aktionen zusammengerechnet – in diesem Jahr schon fast 10.000 Impfungen verabreicht. Seit Monaten wird parallel zur Sprechstunde gepikst. 350 Impfungen pro Woche seien so durchführbar. „Aber es reicht einfach nicht“, sagt Dr. Birgit Salomon. Schon jetzt seien Boostertermine für Januar und Februar vereinbart. „Aber das ist ein bisschen spät“, meint Salomon. Deshalb plant das Ärztehaus nun eine großangelegte Impfaktion zwischen den Jahren.

Eigentlich habe man in dieser Zeit ein etwas kleineres Programm fahren wollen, erzählt die Allgemeinmedizinerin. „Aber das ist einfach nicht machbar.“ Stattdessen soll nun vom 27. bis zum 30. Dezember jeweils von 8.30 bis 10.30 Uhr und von 15.30 bis 18 Uhr (am Mittwoch nur am Vormittag) gegen Corona geimpft werden – ohne Termin. In erster Linie ist dieses Angebot für die Patientinnen und Patienten des Ärztehauses gedacht. Doch da ausreichend Impfstoff bestellt sei, könnten auch andere zum Zuge kommen.

Dank für Einsatz unter Hochdruck

In der letzten Ratssitzung des Jahres sprach Bürgermeister Carsten Grawunder allen impfenden Praxen noch einmal seinen Dank für deren Einsatz aus. „Die sind mit Hochdruck dabei, auch samstags. Ich habe da noch keinen auf dem Golfplatz gesehen“, spielte er auf einen vielkritisierten Spruch von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann an.

Ob zusätzlich noch eine größere Impfaktion seitens der Stadt geplant sei, wollte Andreas Brinkmann (CDU) vom Bürgermeister wissen. Eine Abfrage bei den niedergelassenen Ärzten habe ergeben, dass diese an der Belastungsgrenze angekommen seien und kein zusätzliches Angebot auf die Beine stellen könnten, entgegnete Grawunder. Man sei allerdings in Kontakt mit einem privaten Anbieter. Mit dem Kreis Warendorf sei man aktuell im Gespräch, wie rechtliche Hürden etwa bei der Impfstoffbestellung ausgeräumt werden könnten.

Derweil macht am Donnerstag (16. Dezember) erneut das Impfmobil des Kreises am Kulturbahnhof Station. Dort wird von 11 bis 15 Uhr ohne Termin mit der Vakzine von Moderna, die für Menschen ab 30 Jahren empfohlen wird, erst-, zweit- und drittgeimpft.