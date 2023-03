Unterwegs mit Stationsinspektoren der Deutschen Bahn

Zerstörte Wartehäuser, gestohlene Schilder oder demolierte Mülleimer gehören zum Alltag von Dieter Fecke und Klaus-Dieter Bonk. Am Dienstag waren die Stationsinspektoren der Deutschen Bahn am Rinkeroder Bahnhof im Einsatz.

Vom Ersatzschild bis zur Flex haben Dieter Fecke (r.) und Klaus-Dieter Bonk eigentlich alles an Bord, was es für gängige Bahnhofsreparaturen braucht.

Der große, mit mehreren Säcken Streugut bestückte Behälter wiegt samt Bodenplatte locker über 100 Kilogramm. Was einige unbekannte Vandalen in den vergangenen Tagen allerdings nicht davon abgehalten hat, ihn aus der Verankerung zu reißen und umgekippt liegen zu lassen. „Da hilft nur noch die Flex“, sagt Dieter Fecke, während sein Kollege Klaus-Dieter Bonk bereits zur Maschine greift.

Für die beiden Stationsinspektoren der Deutschen Bahn ist es ein täglicher Routineeinsatz. Zwischen Borken und Beelen sowie zwischen Rheine und Mersch sind sie für die Sicherheit und Ordnung an nicht weniger als 70 Bahnhöfen und Haltepunkten des münsterländischen Schienennetzes verantwortlich. Am Dienstag nun stand der Bahnhof in Rinkerode auf dem Programm – samt der Reparatur des erwähnten Streugutfasses, das im Übrigen jenseits des Technikhauses gleich einen neuen, deutlich robusteren Standort gefunden hat – und zwar im gegossenen Betonfundament.

Die notwendigen Werkzeuge für derartige Einsätze haben die langjährigen Bahnbeschäftigten übrigens fast immer direkt dabei. Aber: „Man muss trotzdem fast immer irgendwie improvisieren, sonst müsste unser Wagen noch zwei Meter länger sein“, lacht Dieter Fecke und deutet in den geöffneten Laderaum. Und in dem finden sich nicht nur Bohrmaschine und Schneidewerkzeuge, sondern auch Rasentrimmer und Heckenschere. Denn wenn vor allem in Frühjahr der Wildwuchs sprießt und Schilder überwuchert, dann sorgen die beiden Inspektoren auch direkt wieder für die notwendige Sicht.

Der demolierte Streugutbehälter am Rinkeroder Bahnhof musste zunächst mit Schneidwerkzeug von der Bodenplatte befreit werden. Foto: Dietmar Jeschke

Apropos Schilder: Auch die gehören zu den stets mitgeführten Standard-Ersatzteilen in eben allen möglichen Bahn-Standard-Formaten. In Rinkerode wird diesbezüglich zumindest in dieser Woche jedoch kein Ersatz benötigt. Dazu, sind Bonk und Fecke erleichtert, hat es dieses Mal auch keine Glasscheibe in einem der Wartehäuschen erwischt. Denn deren Zerstörung sei mittlerweile durchaus ein Dauerärgernis. Und das nicht für wartende Bahngäste, sondern auch für Bahnbeschäftigte, die nicht nur die Scherben beseitigen, sondern auch regelmäßig neues und dazu teures Glas einsetzen müssen. Für die beiden gelernten Handwerker ist allerdings auch das mittlerweile durchaus Routine – ebenso wie das Entfernen von zumindest kleineren Graffitis. „Und von Aufklebern. Die sind nämlich der neuste Trend“, schildert Klaus-Dieter Bonk. Allein in der vergangenen Wochen musste das Duo rund 300 Sticker – vor allem von Preußen-Münster und Borussia-Dortmund-Fans, aber auch mit „Antifa“- und Hakenkreuz-Motiven – mühsam abkratzen. Und das nicht ohne Risiko. „Vereinzelt kleben nämlich mittlerweile Rasierklingen darunter. Und dann kann es ganz schnell gefährlich werden“, berichtet Dieter Fecke.

„ Aufkleber sind die neueste Masche. “ Dieter Fecke

Im Alltag der Stationsinspektoren, die auf ihren Touren im Bezirk Münster pro Woche rund 1500 Kilometer zurücklegen, ist das aber längst nicht die einzige Gefahr. Denn ähnlich wie schon zahlreiche Lokführer und Zugbegleiter haben auch sie es bereits mit mach gewaltbereitem „Bahngast“ zu tun gehabt. „Die sehen einfach: Die sind von der Bahn. Und das reicht manchmal schon“, schüttelt Klaus-Dieter Bonk, der erst kürzlich seinem Kollegen nach einem „Griff an den Kragen“ zur Hilfe kommen musste, den Kopf.

Jährlich über drei Millionen Euro Schaden

In Rinkerode ist das Duo übrigens in spätestens 28 Tagen wieder im Einsatz. Denn das, erläutert Bahnsprecher Stefan Deffner, ist die Frist, innerhalb der jeder Haltpunkt spätestens erneut zu kontrollieren ist. Überschreiten die dabei zu Tage tretende Beschädigungen oder Diebstähle die Möglichkeiten der Stationsinspektoren, dann ist es an Klaus-Dieter Bonk und Dieter Fecke, einen gesonderten Reparaturtrupp anzufordern – und das mittlerweile ziemlich direkt per App auf dem Handy. Ähnliches gilt, wenn die Haltepunkte – trotz in der Regel wöchentlicher Reinigung durch entsprechende Dienstleiser - im besonderen Maße verdreckt sein sollten.

In ganz NRW, erklärt Stefan Deffner abschließend, hatte es die Bahn übrigens im vergangenen Jahr mit Graffiti- und Vandalismusschäden in Höhe von rund 3,1 Millionen Euro zu tun. „Die Schäden an den Zügen sind darin noch nicht eingerechnet“, sagt er. Erfreulich: Im gesamten Bundesland war die Schadenssumme zuletzt rückläufig. Ernüchternd: Im Bereich der Station Münster ist sie abermals gestiegen.