In diesem Tag steckt viel Herzblut

Das Maibaumaufstellen hat schon mal einen Vorgeschmack darauf gegeben, was die Menschen an diesem Sonntag (8. Mai) hoffentlich ein weiteres Mal erwarten können. Dann laden die Innenstadt-Kaufleute nach zwei Jahren Pause wieder zum „Summer Feeling“ ein.

„Die Draufsänger“ werden an drei verschiedenen Orten in der Innenstadt ihr Können zum Besten geben.

Bis vor wenigen Wochen war noch gar nicht klar, ob das kleine Stadtfest überhaupt über die Bühne gehen darf. Die Bürgerschützen hatten da ihr Maibaumrichten allerdings bereits für den 1. Mai geplant. Dabei blieb es dann auch – wobei, das betont Steffi Fels vom Orga-Team des „Summer Feelings“, man beide Events im kommenden Jahr gerne wieder an einem Termin stattfinden lassen möchte. Und weil der Spielmannszug Grün-Weiß dann auch noch sein 75-jähriges Bestehen feiert, könnte der Stadt Anfang Mai 2023 eine größere, zweitägige Sause bevorstehen.

Erst einmal konzentrieren sich Fels und Co. allerdings auf das bevorstehende Fest. Von 11 bis 18 Uhr wird in der Innenstadt ein buntes Programm geboten. Ab 13 Uhr laden auch die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag mit besonderen Aktionen und Angeboten ein.

Spontane Nachmeldungen möglich

Gut 30 Stände hatten sich zu Wochenbeginn außerdem schon angemeldet. „Mehr als gedacht“, freuen sich Steffi Fels, Elke Kiffe und Petra Scheffer angesichts der kurzen Vorbereitungszeit. Spontane Nachmeldungen von Standbetreibern werden sogar noch bis zum Samstag angenommen. Wer Kunsthandwerk verkauft oder beim Flohmarkt mitmacht, der zahlt keine Standgebühr. „Für alle anderen ist die Gebühr dieses Mal viel geringer als sonst“, motiviert Steffi Fels, sich noch per E-Mail an summer-feeling@igw-drensteinfurt.de zu melden.

Petra Scheffer, Steffi Fels und Elke Kiffe (v.l.) vom Orga-Team des "Summer Feelings" hoffen auf viele Besucher. Foto: Nicole Evering

Besonders viele Vereine werden in diesem Jahr den Trubel bereichern, manche von ihnen zum allerersten Mal. Unter anderem sind die Tafel, die „Städte(R)freunde“, die Teams von DSC und Skiff, die Pfadfinder, die DLRG und die Kita St. Marien mit Info-Ständen, kleinen Leckereien oder speziellen Aktionen vertreten. Die Schachfreunde etwa werden ein drei mal drei Meter großes Schachfeld aufbauen, und am Stand des TCD können Klein und Groß probeweise den Tennisschläger schwingen. Für die Kinder wird es eine Hüpfburg geben, außerdem ist Ballonkünstler Happu Krenz wieder vor Ort, um in Windeseile Fantasievolles für seine jungen Fans zu basteln.

Artikel mit Stewwerter Skyline

Am Stand der IG Werbung sind nicht nur die bekannten Windlichter mit der Stewwerter Skyline zu bekommen, auch weitere Artikel wie Schlüsselanhänger und Feuertonnen wurden mittlerweile aufgelegt. Yuliya Krause bietet selbst gemalte Bilder an, der Erlös geht zu 100 Prozent an die Flüchtlingshilfe Drensteinfurt.

Auch kulinarisch wird allerhand geboten. Es gibt Pommes und Bratwurst, asiatische Nudeln, Reibekuchen und griechische Spezialitäten. Für den süßen Zahn werden Waffeln, Muffins, Donuts, Kuchen und Lakritz im Angebot sein. Und natürlich dürfen kalte und warme Getränke mit und ohne Alkohol ebenfalls nicht fehlen. Die Imbissstände werden rund um den Marktplatz angeordnet. Alle weiteren Info- und Aktionsstände sollen entlang der Wagenfeld- und der Kurzen Straße postiert werden, sodass sich ein schöner Rundgang durch den Ortskern anbietet.

Musik an verschiedenen Orten

Und auch auf ein musikalisches Highlight dürfen sich die Besucher freuen. Die A-cappella-Band „Die Draufsänger“ ist zum ersten Mal zu Gast in Drensteinfurt. Gegründet wurde die Band schon 1992, damals noch unter dem Namen „Bon Timbre“. Ihre musikalische Ausbildung erhielten Achim, Bene, Heiko, Ohlsen, Uwe und Olli in den Chören am Osnabrücker Dom, dem Kinderchor Bielefeld, in Gesangsunterrichten an Hochschulen und in Chören. Privat sind die „Draufsänger“ Lehrer, Arzt, Chemiker und Ingenieur, und wenn sie zusammen singen, entsteht das gewisse Etwas, eine musikalische Harmonie, die mitreißt und unter die Haut geht. Unter der Devise „Alles, was man singen kann“ bedienen sie sich an unterschiedlichen musikalischen Stilrichtungen und präsentieren ein breitgefächertes Repertoire, ist auf ihrer Homepage zu lesen. Am Sonntag wird die Band mehrere Kostproben ihres Könnens an verschiedenen Orten in der Stadt geben.