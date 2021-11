In neue Lebensphase hineinwachsen

Katrin Naechster wurde am Sonntag feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Doch die engagierte Pfarrerin wird sich nicht ins stille Kämmerlein zurückziehen.

„Ich bin Mitglied dieser Gemeinde und werde es auch bleiben.“ Mit diesen Worten hat sich Pfarrerin Katrin Naechster nach 26 Jahren Arbeit in der Evangelischen Gemeinde in den Ruhestand verabschiedet. Seit ihrem 13. Lebensjahr war Katrin Naechster in der Kirche aktiv, zunächst ehrenamtlich und dann als Pfarrerin im Kirchenkreis und in Ahlen. Insgesamt 36 Jahre hat sie im Kirchenkreis Hamm ihren Dienst getan, das Wort Gottes an die Menschen herangetragen und sie begleitet.

„Du bist mitgegangen“, sagte Superintendentin Kerstin Goldbeck und dankte Katrin Naechster für ihren Dienst und für die Liebe zu Gott und dem Evangelium, die sie mit allen geteilt habe. Auch das Pfarrteam und das Presbyterium gaben der Freundin und Kollegin Wünsche und Bibelverse mit auf den Weg in den neuen Abschnitt ihres Lebens nach der Entpflichtung.

Beten ist auch Hören

In ihrer Predigt legte Katrin Naechster der Gemeinde ans Herz, sich dem Wort Gottes zu öffnen. „Beten ist nicht nur Schweigen, sondern auch Hören“, betonte sie und erklärte, dass man nicht auf alles eine Antwort haben müsse. Vielmehr komme es auch darauf an, Fragen zu stellen und zuzuhören. Gottes Vollkommenheit sei wie ein Raum, in dem jeder willkommen ist, predigte Katrin Naechster, und die Sehnsucht nach Gott lasse die Menschen empfänglich werden für seine Gnade und Worte des Heils.

Auch im Ruhestand wird Katrin Naechster weiter im Hospiz und der Gemeinde aktiv sein. Dieser neue Abschnitt sei wie eine neue Hose, erklärte sie zum Abschied. „Ich muss da erst reinwachsen und kann mir noch nicht vorstellen, wie das wird.“ Doch freue sie sich auf die neuen Wege.

Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst von Helene Buschbach (Orgel) und Anna Kristina Naechster (Gesang).