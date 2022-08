In Rinkerode brennt gelagertes Stroh

Auf einem Bauernhof in der Rinkeroder Bauerschaft Hemmer steht derzeit eine große Fläche mit gelagertem Stroh lichterloh in Flammen, die auf das Gebäude überzugreifen drohten. Weitere Informationen folgen.

Starke Rauchentwicklung am Bauernhof.

Auf einem Bauernhof in der Rinkeroder Bauerschaft Hemmer steht derzeit eine große Fläche mit gelagertem Stroh lichterloh in Flammen. Eine Scheune steht in „Vollbrand“. Die Feuerwehr Drensteinfurt ist im Einsatz. Hilfe kommt auch von den Wehren aus Ahlen und Sendenhorst. Außerdem ist die Löschwasser-Einheit Everswinkel, Telgte, Ostbevern im Einsatz. Weitere Informationen folgen.