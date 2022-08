In Rinkerode brennt gelagertes Stroh

Komplett niedergebrannt ist am Dienstagnachmittag eine Scheune in der Rinkeroder Bauerschaft Hemmer. Die Versorgung mit Löschwasser gestaltete sich schwierig, Unterstützung kam von weiteren Feuerwehren aus dem Kreis Warendorf.

Starke Rauchentwicklung am Bauernhof.

Komplett niedergebrannt ist am Dienstag eine Scheune in der Rinkeroder Bauerschaft Hemmer. Als die Kameradinnen und Kameraden der Drensteinfurter Löschzüge gegen 15.45 Uhr eintrafen, stand die Scheune auf einem Bauernhof bereits in Vollbrand. Darin waren Strohballen gelagert worden.

Das Feuer war recht schnell unter Kontrolle, die Scheune aber nicht mehr zu retten. Die Priorität der Einsatzkräfte lag darin, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern.

Da die nahe gelegene Gräfte vollständig ausgetrocknet war, gestaltete sich die Versorgung mit Löschwasser schwierig. Zur Unterstützung wurden die Wehren aus Ahlen, Beckum und Sendenhorst sowie die Löschwasser-Einheit Telgte, Everswinkel, Ostbevern (TEO) alarmiert, deren Fahrzeuge im Minutentakt Wasser zur Einsatzstelle brachten.

Insgesamt waren rund 60 Kräfte über Stunden vor Ort. Ursache und Schadenshöhe standen am Dienstag noch nicht fest.