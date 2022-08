In Rinkerode wird es eng

Drensteinfurt

Die Versorgung mit Kindertagesstättenplätzen bleibt problematisch – vor allem in Rinkerode. Wie die Verwaltung in der Vorlage zur nächsten Sitzung des Sozialausschusses mitteilt, fehlen dort zum Start des Kita-Jahres 2023 gleich zwei Gruppen. Derzeit befindet man sich in Grundstücksverhandlungen.

Von Dietmar Jeschke