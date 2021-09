Hätte mit der Vogelstange nicht eine berühmte „Kleinigkeit“ gefehlt, so wäre es wohl in der Tat ein vollkommen „normales“ Schützenfest gewesen. Dass es immer noch keinen Nachfolger für Ferdi Witte gibt, tat der Stimmung bei Festball und Frühschoppen aber keinen Abbruch.

Zwei Mal „ausverkauftes Haus“, eine bestens besuchte Generalversammlung und zwei glänzend aufgelegte Musikzüge, die ihren ersten Auftritt nach zweijähriger Zwangspause gebührend zelebrierten – kurz: „Ist das nicht einfach schön?“, blickte Thomas Watermann nach nur kurzer Nachtruhe am Sonntagvormittag ins voll besetzte Festzelt am Hof Diekmann.

Dass man dort tatsächlich in geselliger Runde ein fast normales Schützenfest feiern konnte, habe man in Reihen des Vorstandes allerdings bis vor gut drei Wochen selbst nicht für möglich gehalten, so Watermann. Dann kam jedoch die neue Coronaschutzverordnung – und die machte die Veranstaltung mittels „2G“-Regelung – Einlass nur für Geimpfte und Genesene – im Verbund mit einem ausgefeilten Hygienekonzept tatsächlich möglich. „Nur ein Tag, nachdem wir unser Konzept beim Ordnungsamts eingereicht hatten, klingelte mein Telefon und Amtsleiter Martin Brinkötter wünschte uns ein schönes Fest“, dankte Watermann der Stadt, die in Person von Bürgermeister Carsten Grawunder natürlich auch beim Frühschoppen vertreten war.

Probleme bei der Umsetzung des 2G-Konzepts gab es übrigens keine. „Die Bereitschaft war riesig – und die Leute haben einfach mitgespielt“, erklärte der Vorsitzende, dass sich letztendlich auch die notwendigen Einlasskontrollen als durchaus praktikabel erwiesen haben.

Dass das Konzept voll und ganz aufgegangen ist, war auch Michael Stöppler zu verdanken, schilderte Thomas Watermann. Denn er war es, der kurzfristig den Ticketshop auf der Homepage der Schützengilde eingerichtet und dort auch regelmäßig alle notwendigen aktuellen Infos bereitgestellt hatte.

„Ich gratuliere ihnen zur 2G-Regelung, die wir als Stadt leider nicht generell einführen können“, sagte Bürgermeister Carsten Grawunder. „Man kann hier wirklich guten Gewissens feiern.“

Der Dank des Vorstandes galt natürlich nicht zuletzt auch dem „Dauerregentenpaar“, Ferdi Witte und Doris Droste, die sich übrigens nach wie vor über einen Hofstaat freuen dürfen, der sich auch im dritten Amtsjahr alles andere als Feiermüde präsentierte.

