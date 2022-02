IT-Millionen können fließen

Mit mehrwöchigem Verzug sollen die im Haushalt vorgesehenen Mittel von 1,4 Millionen Euro zur Modernisierung der städtischen IT-Ausstattung nun fließen. In Sachen „Transparenz“ gab es im Hauptausschuss jedoch abermals Kritik der Politik an die Adresse der Verwaltung.

Es sollte, so versprach Nina Russow, eine ihrer ersten „Amtshandlungen“ am kommenden Morgen sein. Und die bestand für die Leiterin der städtischen IT-Abteilung aus einem simplen Mausklick, denn schließlich ist der Förderantrag nun schon seit einiger Zeit fertig. Dass er nun auch tatsächlich per E-Mail verschickt werden konnte, dürfte vor allem bei den Schulleiterinnen Anja Sachsenhausen (Teamschule) und Jutta Nienhaus (Grundschule Rinkerode), die die gut viereinhalbstündige Debatte im Hauptausschuss geduldig im Zuschauerraum verfolgt hatten, für einige Erleichterung sorgen. Denn schließlich ging es dabei nicht nur um die Anschaffung einiger Hundert weiterer iPads für den Unterricht, sondern auch um neue – und dringend notwendige – Server sowie um die langersehnte Erhöhung der Leitungskapazitäten.