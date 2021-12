IT-Millionen nur unter Vorbehalt

Drensteinfurt

Der Haushaltsplan 2022 ist auf der Zielgeraden. In der letzten beratenden Fachausschusssitzung gab es am Montagabend allerdings noch heftige Diskussionen. Auf Grund fehlender Transparenz – so CDU, Grüne und FDP – steht der Haushaltsposten „IT“ nur unter Vorbehalt.

Von Dietmar Jeschke