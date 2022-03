„Ja“ zur Planung am Ladestrang

Kommt es wie bislang erst grob geplant, dann wird es das wohl größte innerstädtische (Wohn-)Bauprojekt seit Jahrzehnten. Und das ohne das sonst vielfach von Beginn an übliche „politische Begleitrauschen“. Im Gegenteil: Die Resonanz auf die in der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses erstmals vorgestellten Planungen zur Errichtung einer großangelegten Pflegeeinrichtung auf dem Areal des nun seit Jahren leerstehenden ehemaligen Futtermittelhandels Friedag am Ladestrang war durchweg positiv. „Darüber, dass das Gelände überplant werden soll, freue ich mich sehr“, erklärte etwa CDU-Fraktions- und Fachausschussvorsitzender Markus Wiewel. „Und wenn in Drensteinfurt irgendwo Platz für selbst dreigeschossige Objekte ist, dann hier.“

