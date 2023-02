Jeden Tag zwei Straftaten in Drensteinfurt

Mit einigen alarmierenden Zahlen wartet die Kriminalitätsstatistik für den Kreis Warendorf auf. Vor allem in Drensteinfurt, wo im Schnitt zwei Straftaten pro Tag begangen wurden, ist die Steigerung der Fälle um rund 30 Prozent durchaus deutlich.

Die Polizei hatte in Sendenhorst und Drensteinfurt auch im Jahr 2022 einiges zu tun. Zusammen wurden in beiden Orten 1293 Straftaten registriert.

Rein statistisch gesehen befindet man sich, wie schon seit Jahren, im eher „unauffälligen“ Mittelfeld der 13 Städte und Gemeinden im Kreis Warendorf. Absolut gesehen stechen die aktuellen Zahlen jedoch durchaus ins Auge. Denn nach 577 registrierten Straftaten im Jahr 2021 stieg deren Zahl in Drensteinfurt im Jahr 2022 auf nicht weniger als 750 Fälle – ein Plus von 173 Delikten oder 30 Prozent. Das bedeutet, dass in Drensteinfurt durchschnittlich zwei Straftaten pro Tag begangen worden sind.