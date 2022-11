Jeder Stewwerter steht mit 560 Euro in der Kreide

Drensteinfurt/Sendenhorst

Die finanziellen Aussichten sind nicht rosig und dürften in den anstehenden Haushaltsdebatten sicher noch für Diskussionen sorgen. Im Fokus dabei dürften auch die kommunalen Schulden stehen – in Höhe von 8,7 Millionen Euro in Drensteinfurt und von 18,4 Millionen Euro in Sendenhorst.

-dje-