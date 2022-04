Kaffeerunde mit Minister

Besuch aus Düsseldorf hatte am Donnerstagnachmittag die Malteser-Tagespflege. NRW-Gesundheitsminister machte sich ein Bild von dem Projekt und war beeindruckt von der „besonders schönen“ Umgebung, in der die älteren Menschen betreut werden.

Nicht nur am Abend ein historisches Schmuckstück: Am Donnerstag besuchte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann die Malteser-Tagespflege im ehemaligen „Hotel zur Post“.

Mancher kann sich wohl nicht mehr richtig daran erinnern – und manch anderer möchte es wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Aus gutem Grund, ist doch aus dem viele Jahre vor sich hin gammelnden und deshalb einst bereits dem Abriss preisgegebenen ehemaligen „Hotel zur Post“ mittlerweile ein echtes Schmuckstück geworden, das dazu einen Verwendungszweck gefunden hat, auf den nicht wenige Familien gewartet haben. Denn die Malteser-Tagespflege für ältere und demenziell erkrankte Menschen, die vor nun knapp anderthalb Jahren ihren Betrieb an der Mühlenstraße aufgenommen hat, ist ein Erfolgsmodell. Dass dies so ist, erfuhr am Donnerstagnachmittag auch ein besonderer Gast. Gemeinsam mit dem heimischen CDU-Landtagskandidaten Markus Höner sowie Sabrina Salomon und Markus Wiewel von der Drensteinfurter CDU stattete NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann der Einrichtung einen Besuch ab.

Beeindruckt zeigte sich der Besuch aus Düsseldorf dabei nicht nur über den gelungenen Erhalt der historischen Bausubstanz. Respekt zollte er vielmehr auch der Initiative der Marga-Kamphus-Stiftung um Dr. Birgit Salomon und Elke Willecke, die das Projekt über Jahre hinweg mit viel Zielstrebigkeit verfolgt, finanziert und umgesetzt hatte. „Ich habe ja schon viele verschiedene Pflegeeinrichtungen gesehen. Aber das ist schon ein besonders schönes Haus“, erklärte Laumann.

Bewährtes Betreuungskonzept

Doch sind es natürlich nicht nur die „äußeren Werte“, die zählen. Denn unter Regie der Malteser und dank des Einsatzes der engagierten Mitarbeiter hat sich mittlerweile auch das Betreuungskonzept eingespielt und bewährt, erfuhr Laumann. Wie Malteserstift-Leiterin Jeanette Möllmann dem Minister erklärte, können an wöchentlich 60 „Betreuungstagen“ zeitgleich bis zu zwölf Senioren in der Tagespflege betreut werden – Verpflegung und mittägliche Ruhepausen inklusive. Die Kosten dafür übernehme in der Regel die Pflegeversicherung. Und die Nachfrage, so Möllmann weiter, sei hoch. „Das ist eine gute Ergänzung zur ambulanten, häuslichen und stationären Pflege“, befand Karl-Josef Laumann. Und dazu, so der Minister weiter, sei es an gewissen Tagen in der Woche eben auch eine gute und willkommene Entlastungsmöglichkeit für pflegende Angehörige.

Ein Thema des Gesprächs war natürlich auch die anhaltende Corona-Pandemie. Dass die Tagespflege-Einrichtung und das Malteserstift – auch Dank einer Impfquote von nahezu 100 Prozent (lediglich zwei Stift-Beschäftigte sind noch ungeimpft) – bislang vergleichsweise glimpflich durch die Pandemie gekommen sind, sei positiv hervorzuheben, betonte Laumann. Anders, auch das machte Jeanette Möllmann unverhohlen klar, als die mitunter überaus „spontanen“ politischen Entscheidungen aus Düsseldorf. „Ich habe erfahren, dass meine Verordnungen entweder zu spät kommen oder aber zu früh in Kraft treten“, schmunzelte Laumann.