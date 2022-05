Kaiserliches Festfinale

Ein Krieg mitten in Europa? Wer diese Frage vor nur gut einem Vierteljahr gestellt hätte, hätte wohl nicht mehr als Kopfschütteln geerntet. Doch seit Ende Februar sind Tod, Leid und Zerstörung in der Ukraine Realität. Ist es also moralisch angemessen, trotzdem zu feiern? Ja – aber bewusst, erklärte Theo Scharbaum. Denn was hätte es genützt oder geändert, wenn das erste Schützenfest nach dreijähriger Zwangspause abgesagt worden wäre? Nichts und niemandem, so der langjährige Vorsitzende der Drensteinfurter Bürgerschützen, den die Bauernschützen in diesem Jahr als Festredner ihres ersten „Nach-Corona-Frühschoppens“ eingeladen hatten.

Wichtig, so Scharbaum weiter, sei vielmehr eine breite Solidarität gegen Krieg und Gewaltherrschaft. Und die funktioniere letztendlich nur, wenn denn auch soziale Kontakte möglich seien. Begegnungen, die in den vergangenen zweieinhalb Jahren vielfach gefehlt hätten – und die gerade für die junge Generation in ihrer „Sturm- und Drangzeit“ von prägender Bedeutung seien. Und genau dafür, betonte der Festredner abschließend, sei ein Schützenfest nun einmal ein mehr als angemessener Rahmen. An das Bewusstsein, dass in unmittelbarer Nachbarschaft ein Krieg stattfindet, appellierte auch Bürgermeister Carsten Grawunder, der diesbezüglich auf die Ursprünge der Schützenvereine verwies, die nun einmal vor vielen Jahrhunderten zum Erhalt der Wehrfähigkeit gegründet worden waren.

„ »Hätten wir nur Gerds im Verein, könnten wir jedes halbe Jahr feiern.« “ Vorsitzender Günter Hörsken

Dass das erste Schützenfest der Bauern nach drei Jahren programm- und wettertechnisch absolut reibungslos über die Bühne gegangen war, freute vor allem Günter Hörsken. Auch, schmunzelte der Vorsitzende, wenn der Vogel nicht „ganz wie geplant“ am Freitagabend, sondern erst am frühen Samstagmorgen fiel. Dafür, betonte Hörsken, habe man mit Kaiser Gerd Schulze Natorp einen mehr als würdigen Regenten gefunden, der ihm und einigen übrigen langgedienten Vorstandsmitgliedern schließlich schon seit über zwei Jahrzehnten „vor den Füßen herläuft“. „Hätten wir nur Gerds im Verein, könnten wir jedes halbe Jahr Schützenfest feiern“, sagte Hörsken unter dem Beifall der zahlreichen Fest- und Ehrengäste, die sich den feierlichen Ausklang im Festzelt im Schlosspark nicht entgehen lassen wollten.

Mehr als „rund“ sei auch der Kabarettabend mit der Formation „Storno“ gelaufen. Die 400 Karten, schilderte der Vorsitzende, seien innerhalb weniger Tage vergriffen gewesen. „Ich denke, wir hätten auch 200 mehr verkaufen können“, so Hörsken. „Man merkte: Die Bevölkerung möchte einfach.“

Letzteres war auch beim ersten Antreten am Freitagabend vor der Alten Post zu spüren. Dort hatten sich nicht nur rund 80 Schützenbrüder, sondern auch zahlreiche Schaulustige eingefunden. Und dann war da ja auch noch ein rappelvoller Festplatz am Abend, an dem sich niemand den Festhöhepunkt an der Vogelstange entgehen lassen wollte.

Einen passenden Rahmen bot der traditionelle Frühschoppen, um einigen verdienten Schützen zu danken. Der kleine Verdienstorden ging an Stefan Hüttemann. Dazu wurden die Fahnenoffiziere Nils Merschhoff, Jürgen Schimmelmann, Florian Burghof (seit jeweils fünf Jahren aktiv), Christian Thissen, Mario Overmann (zehn Jahre) und Benedikt Schlüter (15 Jahre) ausgezeichnet. Orden als Insignienschützen gingen an Mario Overmann (Zepter, 88. Schuss), Bernhard Fögeling (Apfel, 115. Schuss), Hendrik Thissen (Krone, 208. Schuss) und Josef Langenstroth (Fass, 165. Schuss). Dazu gab es natürlich auch noch Orden für das Kaiser-Königin-Paar, Gerd und Susanne Schulze Natorp. Und besonderen Dank zollte Vorsitzender Günter Hörsken schließlich den Stimmungsgaranten: dem Spielmannszug Grün-Weiß und der Band „Ski und Bob Express“, die beim Frühschoppen für die „passenden Töne“ sorgte, sowie den beiden „Langzeitherrschern“ Georg und Daniela Westhues, die samt Hofstaat stets „bei der Stange“ geblieben seien und die sich auch zum Ausklang ihrer Regentschaft bestens präsentiert.

