Neues Stück der Plattdeutschen Theatergruppe: Kartenvorverkauf beginnt

Wer beim neuen Stück „Dat Schinneaos van’t Amt“ der Plattdeutschen Theatergruppe des Heimatvereins dabei sein will, der sollte sich zwei Termine merken. Ein ganz wichtiger ist schon an diesem Sonntag (9. Oktober).

Beim neuen Stück der Plattdeutschen Theatergruppe spielt sich so manche Handlung in der Amtsstube ab.

Der erste Vorverkauf findet am morgigen Sonntag (9. Oktober) von 10 bis 12 Uhr in der Alten Post statt. Der Eintritt kostet zehn Euro, die Plätze sind nummeriert. Restkarten und Karten für eine mögliche Zusatzvorstellung können am 30. Oktober erworben werden. Infos dazu folgen rechtzeitig, teilt der Verein mit.

Zudem können ab dem 10. Oktober nach vorheriger telefonischer Anmeldung Eintrittskarten auch direkt beim Vereinsvorsitzenden Franz-Josef Naber, Tel. 0 25 08 / 15 05, geordert werden.

Fünf Aufführungen stehen auf dem Programm: am 29. Oktober (Samstag) um 19 Uhr, am 30. Oktober (Sonntag) um 17 Uhr, am 6. November (Sonntag) um 17 Uhr, am 19. November (Samstag) um 19 Uhr und am 20. November (Sonntag) um 15 Uhr. Wie der Heimatverein mitteilt, wird durch eine verbesserte Tontechnik dafür gesorgt sein, dass die Darsteller auch auf den hinteren Plätzen gut zu verstehen sein werden.