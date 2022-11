Kaufleute und Vereine in einem Boot

Die Drensteinfurter „Herbstzeit“ kam gut an. Viele Besucher nutzten das Angebot gerne.

„Herbstzeit“ in Drensteinfurt

Die jüngeren Teilnehmer der „Herbstzeit“ nutzten die Möglichkeit, Ausrangiertes an den Mann oder die Frau zu bringen. Die Waffeln schmeckten auch.

Darauf können die Drensteinfurter Kaufleute zu Recht stolz sein: Nach dem erfolgreichen „Moonlight-Shopping“ vor einer Woche lockte die „Herbstzeit“ am Sonntag wieder viele Besucher in die Innenstadt. Die Interessengemeinschaft „Werbung für Drensteinfurt“ hatte ein buntes Programm für alle Altersgruppen auf die Beine gestellt, das ankam. Gäste aus dem gesamten Kreis Warendorf, viele davon mit Fahrrädern, schauten in der Innenstadt vorbei.

Aktionen der Vereine

Mehr als 20 Stände lockten zum Staunen und Kaufen. Darunter waren Organisationen wie der Förderverein der Kita St. Marien oder DJK Olympia, die mit Aktionen lockten. Stark vertreten waren auch die ukrainischen Flüchtlinge aus Drensteinfurt. Hatten sie sich mittags noch an der Mahnwache vor der Alten Post beteiligt, verkauften sie später Marmelade, Basteleien und bemalte Steine für den guten Zweck an ihrem Stand. Spezialitäten, Honig, Deko und Schönes für Wohnung und Haus fanden große Beachtung. Auch in den Bekleidungs- und Schuhgeschäften lief der Verkauf. Viele Kunden nutzten die Gelegenheit, um sich für Weihnachten schon originelle Geschenke zu sichern.

Anziehungspunkt war das Kinderkarussell auf dem Marktplatz. Mit dem angrenzenden Luftballon-Schießstand kam sofort Kirmesstimmung auf.

Ballonkünstler und rollende Disco

Ein besonderes Highlight war am Nachmittag der Besuch des Ballonkünstlers Happu Krenz, und mit seiner rollenden Disco sorgte „Diskallico“ bei Einbruch der Dunkelheit für staunende Gesichter.

Wer wollte, konnte am Sonntag auch kostenlos Ausrangiertes verschenken oder verkaufen. Da machten besonders die Jüngeren begeistert mit. Sie hatten ihre Spielzimmer gründlich aufgeräumt und boten Puzzle, Spiele, Plüschtiere und Bücher zum Verkauf an.

Für Speisen und Getränke hatte das Organisationsteam der „Herbstzeit“ mit Steffi Fels, Elke Kiffe und Petra Scheffer bestens gesorgt. Ob herzhaft oder süß: Die Auswahl war groß und bot für jeden Geschmack und Hunger etwas.

Und das Beste: Bis in die Nachmittagsstunden blieb es – entgegen der Wettervorhersagen – trocken. Den nächsten und letzten verkaufsoffenen Sonntag in Drensteinfurt wird es am ersten Dezember-Wochenende geben. Dann findet der traditionelle und beliebte Weihnachtsmarkt statt.