Kaum geplant und schon zu klein

Noch bevor das erste Haus im Baugebiet Mondscheinweg steht, wird bereits der Bau einer neuen Kita in diesem Areal geplant. Entgegen der bisherigen Prognose wird sie wohl nicht nur drei bis vier, sondern am Ende sogar bis zu neun Gruppen aufnehmen müssen.

Kita am Mondscheinweg wird doppelt so groß wie bislang vorgesehen

Die Erschließung am Mondscheinweg hat erst vor gut zwei Monaten begonnen, da steht bereits die erste Änderung des Bebauungsplans auf dem Programm. Der Grund dafür dürfte manchen überraschen. Denn obwohl es von ihr erst einige Grundrisszeichnungen gibt, steht bereits jetzt fest, dass die neue Kindertagesstätte, die am Rande des Baugebiets entstehen soll, in ihren bisher angedachten Dimensionen viel zu klein sein wird. Am Montag werden sich die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses ab 17 Uhr im Forum der Teamschule mit diesem Thema beschäftigen.