Kein Vorrang für Fußgänger

Zwingend notwendig, weil in der derzeitigen Situation ein unhaltbares Sicherheitsrisiko, sagen einige Walstedder Bürger und auch die FDP. Nicht zulässig, da nicht notwendig, weil kein erkennbares Risiko vorliegt, entgegnet die Straßenverkehrsbehörde des Kreises Warendorf. Vom Tisch ist das Thema „Fußgängerüberweg an der Dorfstraße“ für die Freien Demokraten dennoch nicht. Nach der im Januar eingegangenen Absage der Verkehrsbehörde hatte die Ratsfraktion die Verwaltung aufgefordert, erneut beim Kreis vorstellig zu werden, um so gegebenenfalls eine alternative Lösung für einen Zebrastreifen zu finden. Doch auch die, erklärte Bürgermeister Carsten Grawunder in der jüngsten Sitzung des Rates, wird es gleich aus mehreren Gründen nicht geben.

