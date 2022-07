Kein Vorstand: Verein droht die Auflösung

Foto:

Die Radtouren mit Elmar Stracke am letzten Donnerstag im Monat finden weiterhin statt. Nächster Termin ist der 28. Juli. Die Teilnehmer des Sternlaufs werden am 30. Juli (Samstag) am Kirchplatz Station machen und von einigen Kolpingmitgliedern bewirtet. Stattfinden soll auch die Adventsfahrt am ersten Adventswochenende. Der Weltgebetstag wird am 27. Oktober um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche gefeiert und die Kolpinggedenkmesse im Dezember.