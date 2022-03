„Keine Angst vor Konkurrenz“

Eigentlich wollte das Unternehmerinnen-Netzwerk Drensteinfurt (UND) im vergangenen Jahr seinen zehnten Geburtstag feiern. Doch Corona ließ das nicht zu. Nun nehmen die Frauen um Sprecherin Luise Richard den 21. März 2022 ins Visier. An diesem Datum vor elf Jahren hat das allererste Treffen stattgefunden.

Wie wichtig persönliche Kontakte für den Menschen sind, weiß man nicht erst seit Corona. Aber die Pandemie hat so manchem die Bedeutung von Gemeinschaft, gerade in schwierigen Zeiten, wohl noch einmal deutlicher vor Augen geführt. Doch auch ohne Krise können Netzwerke ihren Mitgliedern einiges bieten: vielfältige Informationen, neue Ideen, geselligen Austausch, hilfreiche Unterstützung und kurze Wege. Diesen Gedanken verfolgt auch das Unternehmerinnen-Netzwerk Drensteinfurt (UND), das in diesem März seinen elften Geburtstag feiert.