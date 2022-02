Keine Straftat gegen das Leben

Die Zahl der Wohnungseinbruche ist für ganz Nordrhein-Westfalen um 25 Prozent im Vergleich zu 2020 gesunken. Zwölf Einbrüche in private Häuser und Wohnungen gab es 2021 in Sendenhorst, elf waren es in Drensteinfurt.

Foto: Silvia Marks/dpa