Kinder vor dem Abrutschen bewahren

Die Zahl straffälliger Kinder und Jugendlicher ist in den vergangenen 20 Jahren zurückgegangen. Doch es gibt sie, auch in Drensteinfurt. Die Initiative „Kurve kriegen“ soll sie durch frühzeitige Hilfe vor dem Abgleiten in die Kriminalität bewahren.

Mehr Diebstähle, mehr Gewaltdelikte: Schwarz auf Weiß sind diese Zahlen für Drensteinfurt in der gerade vorgestellten Kriminalitätsstatistik für 2022 zu lesen. Auch Kinder und Jugendliche sind unter den Tätern.

Doch was tun, wenn jemand schon in jungen Jahren straffällig wird? Man will um jeden Preis verhindern, dass er oder sie immer weiter in diese Schiene abrutscht. Einen Beitrag dazu kann das Programm „Kurve kriegen“ leisten. Was 2011 als Pilotprojekt begonnen hat, ist mittlerweile eine fast flächendeckende Initiative. 40 von 47 Polizeibehörden in NRW sind bereits dabei – seit Ende 2021 auch die im Kreis Warendorf, die dabei mit der Polizei Hamm zusammenarbeitet.

Polizeibeamte und pädagogische Fachkräfte

Was sich hinter dem Namen „Kurve kriegen“ verbirgt, das hat Kriminalhauptkommissarin Sandra Bothe jüngst den Mitgliedern des Sozialausschusses erläutert. Sie ist Teil des Vierer-Teams, das sich aus zwei Polizeibeamten und zwei pädagogischen Fachkräften von Caritas und Sozialdienst katholischer Männer (SkM) zusammensetzt. Zielgruppe der Initiative sind überwiegend acht- bis 15-jährige Kinder und Jugendliche, die mindestens eine Gewalttat oder mehrere Eigentumsdelikte begangen haben und bei denen die Lebensumstände als stark risikobelastet bewertet werden. Das Team kümmert sich zunächst darum, die Kinder und Jugendlichen in das Programm aufzunehmen und macht ihnen dann „passgenaue und langfristig kriminalpräventiv wirkende Angebote“.

„Es gibt beispielsweise immer wieder Kinder, die Lehrer schon mit einem schlechten Bauchgefühl in die weiterführende Schule entlassen – entweder weil sie schon mal Opfer gewesen sind oder eben Täter“, berichtete Bothe aus ihren insgesamt 30 Dienstjahren als Polizistin, davon zwölf bei der Kriminalprävention. Manchmal sei es schwierig, solche Fälle auszumachen, vor allem dann, wenn noch keine Anzeige erstattet worden sei.

Auf gute Kooperation angewiesen

In diesem Fall ist das „Kurve-kriegen“-Team auf eine gute Kooperation gerade auch mit den Schulen angewiesen. „Die Schule ist ein Ort, an dem genauer hingesehen und gehandelt werden kann.“ Daneben bestehe auch enger Kontakt zu den Jugendämtern und den Bezirksdiensten, die oftmals Hinweise geben könnten, welche Familien Unterstützung benötigten. Berücksichtigt würden dabei unter anderem die Lebensumstände sowie gewisse Risikofaktoren. Bothe nannte häusliche Gewalt oder Substanzgebrauch als Beispiele.

Aktuell hat das Team sieben Kinder unter seinen Fittichen: sechs Jungen und ein Mädchen. „Aber wir haben noch Kapazitäten“, so Sandra Bothe. Zehn bis zwölf Teilnehmende hätten aktuell Platz im Programm, wobei das Bestreben sei, die Anzahl der Betreuer noch aufzustocken. Weil „Kurve kriegen“ teils aus Landesmitteln, teils durch die Stüllenberg-Stiftung finanziert wird, ist die Teilnahme für die Familien kostenlos. Aber sie müsse freiwillig sein, betonte Sandra Bothe. „Wenn die Eltern wollen, aber das Kind nicht, dann bringt es nichts.“