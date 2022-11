Kindern eine Freude machen

Auch in diesem Jahr organisiert das Caritas-Netz Rinkerode wieder die „Weihnachts-Engel“-Aktion. Im K+K-Markt hängen die Wünsche der Kinder aus.

Wie auch in den vergangenen Jahren möchte das Caritas-Netz Rinkerode Kindern aus dem Davertdorf eine Freude machen und sucht dafür wieder „Weihnachtsengel“.

Das Jahr sei vom Krieg in der Ukraine geprägt und habe vielen Menschen besonders großes Leid und anhaltenden Schmerz durch Verlust ihrer Heimat gebracht, heißt es in einer Mitteilung der Caritas. Steigende Preise in lebenswichtigen Bereichen hätten inzwischen viele Familien Einschränkungen erfahren lassen. Umso wichtiger finden die Initiatoren aus Rinkerode die „Weihnachtsengel-Aktion“.

Frieden und Menschenliebe

„Die Aktion lässt alle Notleidenden in der Mitte unserer Gemeinde ein Stück Frieden und Menschenliebe spüren. Und wirklich Jahr für Jahr trifft sie auf viele liebe Rinkeroder, die mitmachen und helfen wollen. Hierfür möchten wir uns ausdrücklich bedanken“, heißt es einstimmig vom Rinkeroder Caritas-Team.

Die Ehrenamtlichen haben erneut Weihnachtswünsche entgegengenommen – im Wert von bis zu 25 Euro – und möchten diese an bereitwillige Wohltäter weitergeben. Die „Weihnachtsengel“ werden gebeten, das Geschenk zu besorgen, einzupacken und bis zum 17. Dezember im K+K-Markt abzugeben. An gleicher Stelle hängen wie gewohnt die Wünsche der Kinder aus. Das Caritas-Netz Rinkerode bedankt sich für die Aufmerksamkeit, vor allem die Großzügigkeit und das Mitfühlen der „Weihnachtsengel“ in Rinkerode.