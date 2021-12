Kita-Security gehört zum Alltag

Wie gestaltet sich der Alltag von jungen jüdischen Menschen in Deutschland? Dieser Frage gingen die Politikschüler der Teamschule am Donnerstag auf den Grund. Im Rahmen des Projekts „Meet a Jew“ trafen sie zwei junge jüdische Gemeindemitglieder aus Dortmund.

Ein lockeres Gespräch unter jungen Leuten aus verschiedenen Städten: eigentlich das Normalste der Welt – sollte man meinen. Dass dies jedoch nicht unbedingt so ist, machte bereits allein die Tatsache klar, dass es an diesem Vormittag schlicht bei Vornamen bleiben sollte – aus reiner Vorsicht, um weder im realen Leben noch in sozialen Netzwerken zur Zielscheibe zu werden. „Schon traurig, dass das auch in heutigen Zeiten noch so ist“, schilderte Heiko Schwarz, Abteilungsleiter der Teamschule und dazu Vorsitzender des Synagogenvereins, kurz vor dem schon besonderen Besuchstermin, den er am Donnerstag im einstigen jüdischen Bethaus organisiert hatte.

Zu Gast dort waren Steve (23 Jahre) und Vika (25) aus Dortmund. Was die beiden verbindet: Sie sind Mitglieder der jüdischen Gemeinde und engagieren sich dazu im Rahmen des Begegnungsprojekts „Meet a Jew“ des Zentralrates der Juden in Deutschland. Und um Begegnung sollte es auch in Drensteinfurt gehen: Die Politikschüler des neunten und zehnten Jahrgangs der Teamschule, die sich zuvor intensiv mit der jüdischen Geschichte beschäftigt hatten, hatten dazu eine ganze Liste mit Fragen vorbereitet, die dann jedoch recht schnell beiseite gelegt wurde. Denn: „Wir sind kein Wikipedia“, erklärte Steve, dass man es doch lieber spontan, locker, unverkrampft und unkompliziert mag.

Er selbst, schilderte der 23-Jährige, stammt aus einer ukrainischen Einwandererfamilie, die nur zum Teil jüdischen Ursprungs ist. Trotz jüdischer Traditionen galt er damit eigentlich nicht als Mitglied der jüdischen Gemeinschaft – bis er sich dazu entschloss, offiziell zum Judentum zu konvertieren. Nach einigen durchaus religiösen Jahren ging er schließlich nach Israel, wo er fünf Jahre lang lebte, bis er vor wenigen Wochen nach Deutschland zurückkehrte. Und hier ist er seitdem unter anderem als „Türsteher“ vor der jüdischen Kita in Dortmund im Einsatz, was durchaus für einige Verwunderung im Publikum sorgte. „Polizei vor Synagogen – okay. Aber Türsteher vor einem Kindergarten?“, fragte eine verdutzte Schülerin. „Es gibt zwar einen Zaun. Aber auch der ist kein Problem, wenn jemand einen Molotowcocktail hinüberwerfen sollte“, schilderte Steve. „Und dann haben wir das Problem, dass fünf Jahre lang niemand mehr sein Kind in diesen Kindergarten schicken möchte.“

Und wie sieht es sonst im Alltag aus? Durchaus ein wenig anders als für die meisten übrigen jungen Menschen, erzählten die beiden Gäste. Denn auch wenn nicht orthodox oder streng religiös, so gehörten zum täglichen Leben der meisten Menschen der sogenannten „Ethnoreligion“ durchaus besondere Regeln, erfuhren die Schüler. Allen voran die Tatsache, dass Speisen nun einmal koscher sein müssen – von der Schlachtung bis hin zum Verzehr. Dies verbunden mit einigen Problemen, denn selbst in Dortmund gibt es nur einen einzigen kleinen Laden, der entsprechende Waren anbietet.

Das generelle Interesse am Judentum finden Steve und Vika übrigens positiv. Wenngleich es eigentlich rein gar nichts Besonderes sein sollte. „Menschen, die sich für die jüdische Geschichte interessieren, sollten sich auch für andere Minderheiten einsetzen“, meinte Steve, der übrigens ebenso wie seine Begleiterin durchaus schon Opfer von Diskriminierung und Antisemitismus geworden ist. „Als Security vor dem Kindergarten bekommt man schon Sprüche ab“, schilderte der 23-Jährige. Und wie Vika erklärte, sei ein Freund von ihr vor gar nicht allzu langer Zeit sogar Opfer einer tätlichen Attacke geworden. Denn als er mit einer Kippa ein Fitnessstudio betreten habe, sei ihm die typisch jüdische Kopfbedeckung vom Haupt geschlagen worden.

Offener Hass, den Steve schon aus rein logischen Gründen kaum nachvollziehen kann: „Es gibt Menschen, die die Begriffe ,Juden‘ und ,Israel‘ nicht trennen“, schilderte er. Denn auch in Reihen der Juden – sie bildeten übrigens gerade einmal 0,25 Prozent der Weltbevölkerung – gebe es eine Vielzahl von Menschen wie ihn, die die Politik des Staates Israel mit deutlichen Worten kritisiere.