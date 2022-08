Geburtstagsfest mit Spiel und Spaß

Mit einem bunten, fröhlichen Sommerfest feierte die katholische Kita St. Pankratius am Sonntag ihren runden Geburtstag. Unter dem Motto „50 + 1“ wurde das gefeiert, was im vergangenen Jahr nicht möglich war, nämlich die Eröffnung des Kindergartens an der Stellastraße im Jahr 1971.

Ein großer, geschmückter Trecker-Anhänger diente als Bühne. Dort begrüßte das einheitlich in blaue Shirts gekleidete gesamte Kita-Team die kleinen und großen Festbesucher. Leiterin Carina Päuler erinnerte in ihrer Ansprache daran, dass die Kita durch das halbe Jahrhundert ihres Bestehens für viele Rinkeroder Teil ihres Lebens geworden ist. „Wir haben hier gespielt und gelacht, manchmal vielleicht auch geweint oder gestritten.“ Vor allem aber hätten viele dort Freunde fürs Leben gefunden. „Diese Kita hier hat so viele kleine Persönlichkeiten groß werden sehen. Wir haben selbst Spuren hinterlassen, und unsere Zeit in dieser Kita hat viele von uns geprägt“, so Päuler, die selbst dort Kitakind war.

Kita hat geprägt

Abschließend dankte sie „allen helfenden Händen“. Allen voran den Mitarbeiterinnen, die an dem Tag „die blauen Engel“ genannt wurden. Weiterhin dem Förderverein sowie weiteren Eltern und Unterstützern. Ein großes Dankeschön ging zudem an den Ortsjugendring, der es mit einer „Finanzspritze“ möglich gemacht habe, alle Fest-Aktionen für die Kinder kostenlos anbieten zu können.

Dann gratulierte Pastor Jörg Schlummer und sprach dem Team „ein ganz großes Lob“ für die Arbeit während der herausfordernden Corona-Monate aus. Er überreichte ein Kinderbuch sowie „etwas Nervennahrung für die blauen Engel“. Ortsvorsteher Bernhard Stückmann lobte „50+1 zeugt davon, dass hier immer sehr gute Arbeit geleistet wurde“ und übergab dann eine persönliche Spende.

Und auch Margret Stöppler, die die Kita 39 Jahre lang geleitet hatte, ergriff kurz das Wort und freute sich, eine Spende der örtlichen Caritas überbringen zu können.

Dann wurde den jungen Besuchern auf dem Kita-Außengelände sowie auf der Pfarrwiese jede Menge Spiel und Spaß geboten. So konnten sie sich auf einem Kettenkarussell vergnügen und auf einer großen Hüpfburg austoben. Geschicklichkeit war beim „Enten angeln“ gefragt und Zielsicherheit beim Dosenwerfen. Und wer genug Ausdauer hatte, der machte sich im Sandkastenareal mit Schippe und Sieb an die Arbeit, um „Goldstücke“ zu finden.

Viel Freude machten den kleinen Gästen auch die bunten Heliumballons. Am Schminkstand ließ sich so manches Kind in einen Schmetterling oder einen Tiger verwandeln. Und auch die Glitzertattoos waren beliebt. Zudem war die Turnhalle in ein „Erzählzelt“ umdekoriert worden. Dort lauschten die Kinder sehr aufmerksam den Geschichten, die Erzählerin Maria Weller mit Hilfe einfacher Requisiten vortrug.

Später präsentierte Erzieherin Svenja ten Brink auf der Wiese, wie gut Kita-Hund Bootsmann gehorcht und auf die Kinder eingeht und was für Kunststücke er beherrscht.

Eine Stellwand mit alten Zeitungsartikeln und Ordner mit Fotos aus vergangenen Zeiten ließen so manches ehemalige Kitakind in Erinnerungen schwelgen.

Ein reichhaltiges Kuchenbüfett wartete ebenso auf die Besucher wie ein Imbissstand mit Pommes und Co. Beliebt war bei den Kindern auch das Büdchen, denn dort gab es Popcorn, Zuckerwatte und Eis.

Zum Abschluss des rundum gelungenen Festes versammelten sich Groß und Klein vor und auf der Bühne, um unter Leitung von Musiklehrerin Marlies Bozzetti mit Freude einige Mitmach-Lieder vorzutragen.