Eine Drohne allein reicht nicht aus

Das Gras steht hoch, die Mahd ist vielerorts in vollem Gange. Eine Zeit, die für Landwirte jede Menge Arbeit, für Rehkitze allerdings große Gefahr bedeutet. Ihre Rettung hat sich der Hegering Rinkerode auf die Fahnen geschrieben.

Bei Gefahr machen Rehkitze – nichts. Sie hoffen darauf, nicht entdeckt zu werden. Diese Strategie wird ihnen zum Verhängnis, wenn das hohe Gras, in dem ihre Mutter sie abgelegt hat, gemäht wird.

Seit zwei Jahren kommt in Rinkerode eine Drohne zum Einsatz, um den Kitztod im Mähwerk zu verhindern. Mit ihr lässt sich ein Feld deutlich effizienter nach den Tieren absuchen, als es zu Fuß oder mit Hunden möglich ist. Knapp 7000 Euro hat das Gerät samt Wärmebildkamera gekostet, gemeinschaftlich angeschafft vom Hegering, den örtlichen Landwirten und Jagdgenossen, der Kreisjägerschaft, Stadt und Volksbank. Nun allerdings kommt das Team an seine Grenzen.

„ Die Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre haben gezeigt, dass der Einsatz nur einer Drohne nicht ausreicht. “ Ingo Meyer, Vorsitzender Hegering Rinkerode

„Die Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre haben gezeigt, dass der Einsatz nur einer Drohne nicht ausreicht, wenn die großen Grünlandwirte aus Rinkerode bei gutem Wetter alle gleichzeitig ihre Wiesen mähen wollen“, teilt der Hegeringsvorsitzende Ingo Meyer mit. Hinzu komme das Problem, dass die eigene Drohne aktuell wegen einer Reparatur ausfalle. „Zum Glück können einige Nachbarhegeringe aushelfen.“ Das jedoch unterstreiche den Sinn, ein zweites Gerät anzuschaffen.

Dieses kostet rund 6700 Euro, wobei bis zu 60 Prozent, aber maximal 4000 Euro, des Anschaffungspreises vom Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung gefördert werden. Bleiben also 2700 Euro, die der Hegering selbst aufbringen muss.

Das soll nun über die Crowdfunding-Aktion „Viele schaffen mehr“ der Volksbank Münsterland Nord realisiert werden. Dabei verdoppelt die Bank alle eingehenden Spenden. „Das heißt für uns, wir brauchen tatsächlich nur 1350 Euro einzusammeln – eine tolle Unterstützung für unser Projekt“, findet Ingo Meyer.

Zeit bis zum 11. September

Seit Mittwoch ist das Projekt auf der Crowdfunding-Plattform www.viele-schaffen-mehr.de zu finden, noch bis zum 11. September ist Zeit, die Spendensumme zusammenzubekommen. Der Haken: Sollte dies nicht gelingen, fließt keinerlei finanzielle Unterstützung. Überschüssiges Geld hingegen könnte für zusätzliche Akkus, Ersatzteile oder die Versicherung der teuren Technik verwendet werden. Bislang sind erst zehn Prozent der Gesamtsumme erreicht, der Hegering würde sich also über weitere Unterstützer freuen.

Über diesen QR-Code gelangt man zur Crowdfunding-Plattform der Volksbank. Foto: Hegering

In diesem Zuge will Ingo Meyer dem Kitzrettungs-Team um Franz Gemmeke noch einmal seinen Dank aussprechen. Die etwa 25 Personen starke Mannschaft sei in diesem Jahr sicherlich schon rund 30 Mal stets in den frühen Morgenstunden und manchmal auch noch ein zweites oder drittes Mal am Tag ausgerückt, um die Drohne aufsteigen zu lassen und Felder abzusuchen. „Ein enormes Engagement“, findet Meyer. Mehr als 70 Rehkitze und Damwildkälber konnten mithilfe dieser Methode in den vergangenen Jahren gerettet werden. Und wenn es nach den Rinkeroder Jägern und Landwirten geht, sollen noch viele weitere hinzukommen.