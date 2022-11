Kleine Geschichten vom Zeithaben

„Der Sand in der Hosentasche des kleinen Sohnes nach einem aufregenden Tagesausflug ist der beste Beweis, dass sich das Glück in vielen kleinen Dingen des Alltags spiegelt. Genießen kann, wer die Augen dafür öffnet und wer sich Zeit für den Moment nimmt“: Mit ihrem ersten Erzählband „Vom Reichtum des Zeithabens“ fängt die Drensteinfurterin Raphaela Tautzt solche Augenblicke ein. Und sie schildert humorvoll und mit einem hintergründigen Lächeln in jeder Zeile, wie man etwa als Mutter ins Schwitzen gerät, wenn der Sohnemann ausgerechnet zwei Minuten vor dem Zubettgehen wissen will, wie es denn so ist, wenn man tot ist.

Die Autorin, die ihr Buch jüngst bei einer Lesung im Kontor für Raumgestaltung vorgestellt hatte, greift in ihren Geschichten Situationen aus dem Leben heraus, wie sie täglich passieren können und in denen sich sicherlich viele wiederfinden. „Feinsinnig beobachtet und sehr liebevoll und mit einem Augenzwinkern beschrieben, machen sie Freude beim Lesen und animieren dazu, innezuhalten, weiterzudenken und die Botschaft hinter den Worten wahrzunehmen“, schreibt der Fischer-Verlag, in dem das Buch erschienen ist.

Ein Schaf tanzt aus der Reihe

Tautzt erzählt, wie beim Krippenspiel am Heiligen Abend nachmittags in der Kirche eins der kleinen Schafe einfach aus der Reihe tanzt und anderes im Sinn hat, als bei seiner Herde zu bleiben. Oder wie der Sohn mit einer kleinen Blaumeise Freundschaft schließt. Oder wie er in der Schule den Posten des „Schnecken-Chefs“ übernimmt und nun die ganze Familie überlegt, wie die in Obhut genommenen Schnecken in den Ferien versorgt werden können.

Dabei sind die Geschichten aber nicht ausschließlich für Kinder gedacht – vielmehr richtet sich die Autorin auch an die etwas Größeren und zaubert „Kleinen wie Großen“ ein Schmunzeln ins Gesicht, heißt es abschließend.

Raphaela Tautzt: „Vom Reichtum des Zeithabens – Geschichten für Kleine und Große“, Fischer-Verlag, ISBN-10: 3830195028, ISBN-13: 978-3830195023, Preis: 9,90 Euro. Zu beziehen im stationären Buchhandel sowie über Amazon.