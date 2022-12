„Kleiststraße ist prädestiniert“

Am Nahversorgungsstandort Kleiststraße befinden sich derzeit der Netto-Markt und ein Kfz-Betrieb. Dazu, so das Büro „Baumeister Rechtsanwälte“, steht noch eine knapp 1300 Quadratmeter große Fläche zur Verfügung, die für einen Drogeriemarkt prädestiniert wäre.

Die „frohe Botschaft“ hatte lange auf sich warten lassen. Doch nun ist sie – passend zum Fest – wie berichtet da: Gut anderthalb Jahre nach der Schließung des „Ihr Platz“-Marktes an der Mühlenstraße darf Drensteinfurt einen neuen Drogeriemarkt bekommen. Und das, so ist es dem gut 90 Seiten umfassenden Entwurf zur Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts zu entnehmen, im Nahversorgungszentrum am Bahnhof. Dieser, so heißt es zusammengefasst weiter, sei schlichtweg der „einzig infrage kommende Standort“.