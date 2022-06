Königlicher Festausklang

Es war für manchen Schützen sicherlich schon eine recht „sportliche Anstoßzeit“. Gleichwohl zeigten sich Vorstand und Hofstaat überaus „fit“, als pünktlich um 11 Uhr am Sonntagvormittag nach nunmehr dreijähriger Zwangspause endlich wieder ein Frühschoppen im Schlosspark eingeläutet wurde. Nach nur kurzer Nachtruhe, denn gefeiert hatte man zuvor bis exakt „drei Minuten nach halb vier“, erklärte Vorsitzender Hermann Weber, dem die lange Partynacht ebenso wenig anzumerken war wie dem neuen Regentenpaar, Timo und Martina Lammersmann. „Ich fühle mich, wie ihr alle ausseht: blendend“, lachte der Bürgerschützenchef.

Dass die erste richtige Festnacht nach langer Corona-Pause aber doch irgendwo ihre Spuren hinterlassen hatte, war schließlich den doch ein wenig ramponierten Stimmbändern des neuen Königs anzumerken. Trotzdem ließ er es sich nicht nehmen, eine klare Botschaft in das voll besetzte Schützenzelt zu senden: „Es es ein Weltklasse-Gefühl“, berichtete Lammersmann über den Moment, als das hölzerne Federvieh am Samstagnachmittag endlich dem Kugelhagel nachgegeben hatte und er die Arme erlösend in die Höhe strecken durfte.

Vorsitzender Hermann Weber sah sich angesichts der weltpolitischen Situation natürlich auch beim traditionellen Frühschoppen veranlasst, einige Worte zur Haltung „der Bürger“ zu verlieren, die schließlich vor nun mehr 429 Jahren zum Zweck des Heimatschutzes gegründet worden waren. „Noch nie war ein Krieg so nahe“, sagte Weber. „Und wir müssen jeden Tag Solidarität zeigen und alles tun, um den Opfern zu helfen.“

Danke zollte der Vereinsvorsitzende schließlich dem Team des „Café Malta“und den zahlreichen Kuchenspendern, die sich am Samstag um das „Nachmittagsbüfett“ gekümmert hatten, sowie der Mannschaft um Heike Kettner und Susanne Fögeling, das sich blendend um den Nachwuchs gekümmert hatte. „Nur so kann es funktionieren, wenn Jung und Alt zusammen feiern wollen“, betonte Weber. Seinen abschließend Respekt zollte der Vorsitzende den aktiven Vereinsmitgliedern, die sich von den tropischen Temperaturen am Hauptfesttag nicht hatten beeindrucken lassen. „Ich habe sogar zwei oder drei Schützen gesehen, die sich an ,Nordsturm‘ herangetraut haben. Respekt dafür“, sagte Weber, bevor er das Wort an den eigentlichen Festredner übergab, den man zwar schon 2020 „engagieren“ wollte, der sich aber damals „einige Bedenkzeit erbeten hatte“.

„Der Bürgerschützenverein und der Heimatverein haben eine lange Geschichte. Es sind Vereine vom gleichen Schlag, die wissen, wie die Tradition gewahrt wird“, schilderte Franz-Josef Naber. Wichtig, so der Vorsitzende der Drensteinfurter Heimatfreunde weiter, sei es jedoch nicht nur, die Tradition zu wahren, sondern auch die Zeichen der Zeit zu erkennen. Und genau das gelinge den Bürgerschützen nun seit Generationen. „Ich freue mich zu sehen, wie Jung und Alt im Schützenverein gemeinsam gestalten“, so Naber, dem um die Zukunft des Vereins entsprechend wenig bange ist.

Was die nähere Zukunft betrifft, so hatte der Heimatvereinsvorsitzende noch einen ganz konkreten Vorschlag im Gepäck, der sich um die Lösung des Grundsatzproblems „stets zu wenig Königsanwärter“ drehte. „Wir haben intensiv geforscht und dabei festgestellt, dass die Stadt früher einem König ein Jahr lang Freibier gewährt oder ihn aber ein Jahr lang von den Steuern befreit hat“, so Naber an die Adresse von Bürgermeister Carsten Grawunder, der gleich nebenan platzgenommen hatte. Auf die Frage danach, wer denn wohl unter den anwesenden Gästen für einen entsprechend lautenden „Bürgerantrag“ stimmen würde, war das Votum eindeutig: „Einstimmig! Herr Bürgermeister: Sie haben schlechte Karten“, erklärte Naber, der abschließend noch vor einer sich vor allem während der Schützenfestsaision immer aggressiver ausbreitenden und durchaus gefährlichen „Pflanzenart“ warnte: der „Asphaltflechte“. Erst zuletzt sei ein Schütze mit ihr in überaus schmerzhaften Kontakt getreten. Die Folge: „Der Eckzahn fehlte. Er wurde am anderen Morgen von einem Nachbarn gefunden – konnte allerdings nicht wieder eingesetzt werden“, so Naber.