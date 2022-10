Konzept umfasst Pflege und Betreutes Wohnen

Innerhalb von nur gut einem Jahr wird sich die Politik in der nächsten Sitzung des Bauausschusses mit dem dritten großflächigen Pflegeprojekt beschäftigen, das in naher Zukunft in Drensteinfurt entstehen soll. Im Baugebiet Mondscheinweg ist ein „Senioren-Servicezentrum“ geplant.

Zuerst die ehemaligen Gewächshausflächen an der Bürener Straße, dann der stillliegende Futtermittelhandel am Ladestrang und nun ein großes Grundstück direkt an der Konrad-Adenauer-Straße: Innerhalb von nur gut einem Jahr wird sich die Politik in der nächsten Sitzung des Bauausschusses am Montag (17. Oktober) mit dem dritten großflächigen Pflegeprojekt beschäftigen, das in naher Zukunft in Drensteinfurt entstehen soll.