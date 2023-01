Konzert im Frühling statt im Herbst

Vorstandswahlen und aktuelle Termine: Diese Themen hat der Männergesangverein bei seiner Mitgliederversammlung behandelt. In diesem Jahr soll es kein Herbstkonzert geben, da Chorleiter Thomas Mayr über den Sommer kürzertreten will. Aber die Sänger haben eine Alternative in petto.

Drei Sänger haben im abgelaufenen Sängerjahr bei keiner Chorprobe gefehlt: Wilfried Schütte, Günter Husemann und Hans Albers. Als Dank erhielten sie bei der Mitgliederversammlung des MGV Drensteinfurt 1910 am Freitag in der Gaststätte Averdung ein kleines Präsent und den Applaus der Versammlung, heißt es in einer Mitteilung.

Beim Bericht von Schriftführers Christian Wimber wurden passende Fotos auf der Leinwand gezeigt. Alle Termine wurden benannt, beispielsweise die letztjährige Klausurtagung des Vorstandes, der Wechsel zum aktuellen Chorleiter Thomas Mayr, die Beteiligung beim Maibaumaufstellen, das Mitwirken bei der Schützenmesse der Bauernschützen sowie das ausverkaufte Herbstkonzert in der Aula der Teamschule unter Beteiligung der „Zucchini Sistaz“, das Adventskonzert in der Pfarrkirche St.Regina mit der Blaskapelle Schwartländer aus Herbern und schließlich das Adventsständchen im Malteserstift St. Marien für die dortigen Bewohner.

Kauf eines neuen Klaviers

Der nachfolgende Bericht von Kassierer Karl-Heinz Harbaum zeigte alle Einnahmen und Ausgaben und schließlich einen kleinen Verlust auf, der unter anderem mit dem geplanten Kauf eines neuen Klaviers begründet werden konnte. Die Kassenprüfer Wolfgang Abeln und Adalbert Haaler bescheinigten dem Kassierer eine erstklassige Kassenführung und beantragten die Entlastung des gesamten Vorstandes, dem einstimmig entsprochen wurde.

Sodann brachte der Vorstand einen besonderen Antrag in die Versammlung ein. Es wurde vorgebracht, dass Sangesbruder Heinz Welscheit aufgrund seiner besonderen Verdienste auf der im April in der Alten Post anberaumten Jubilarehrung zum Ehrenmitglied des Männergesangvereins ernannt werden soll. Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.

Jubilarehrung und Maibaumaufstellen

Auch die Termine für das Jahr 2023 wurden angekündigt. So soll sich der Chor am 25. März an der Gewerbeschau in Ascheberg beteiligen. Statt des alljährlichen Herbstkonzertes wird in diesem Jahr am 23. April ein Frühlingskonzert dargeboten. Begründet wird dies auch mit der geplanten Auszeit des Chorleiters Thomas Mayr von Mai bis Ende August. Vertreten wird er in dieser Zeit von Kantorin Miriam Kaduk. Am 28. April wird der Chor in der Jubiläumsmesse des Spielmannszuges Grün-Weiß mitwirken. Es folgt am 29. April die Jubilarehrung in der Alten Post mit anschließendem Frühschoppen. Am 7. Mai wird sich eine Abordnung des Vereins am Maibaumaufstellen beteiligen. Am 30. Juli soll das Vereinsfest abgehalten werden. Da der vierte Advent in diesem Jahr auf Heiligabend fällt, möchte der Männerchor sein Adventskonzert am dritten Advent gestalten. Dies ist aber auch der Konzerttermin des Kirchenchores „Cantate Domino“ unter der Leitung von Miriam Kaduk. Umso mehr freute sich der MGV, dass sich der Kirchenchor auf seiner jüngsten Jahreshauptversammlung mehrheitlich für einen gemeinsamen Auftritt ausgesprochen hatte.

Der Männerchor probt immer montags um 18 Uhr im Gasthaus Averdung.