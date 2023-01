Kosten zu hoch: Kappenfest fällt aus

In Walstedde müssen die Menschen in diesem Jahr auf eine jecke Fete verzichten. Die Bürgerschützen und der Sportverein haben entschieden, das Kappenfest ausfallen zu lassen.

So ausgelassen wie 2020 wird in Walstedde auch in diesem Jahr nicht gefeiert. Aus wirtschaftlichen Gründen verständigten sich Bürgerschützen und Sportverein auf eine Absage des Kappenfestes.

Für den Junggesellen Carneval Club (JCC) steht in diesem Jahr ein besonderes Karnevalsfest an. Er feiert sein 50-jähriges Bestehen nach – mit mehreren Veranstaltungen vor und am Rosenmontag. In Walstedde müssen die Menschen in diesem Jahr hingegen auf eine jecke Fete verzichten. Die Bürgerschützen und der Sportverein haben entschieden, das Kappenfest ausfallen zu lassen.

Schon 2021 und 2022 hatte das Fest coronabedingt nicht stattgefunden. In diesem Jahr haben die immensen Steigerungen bei den Energiekosten zur Absage geführt. „Da das Fest irgendwann Anfang Februar stattgefunden hätte, wären wir ohne Heizung wohl nicht ausgekommen“, sagt Max Thamm, Vorsitzender der Bürgerschützen, auf Anfrage der Redaktion. Auch die höheren Gebühren beim Zeltverleih hätten in die Entscheidung hineingespielt. „Wirtschaftlich ist das Kappenfest für uns in diesem Jahr nicht darstellbar.“

Jubiläum wird groß gefeiert

Die Entscheidung sei auf der jüngsten Versammlung mitgeteilt worden und bei fast allen Mitgliedern auf Verständnis gestoßen. „Natürlich gibt es auch Stimmen, die fragen: Warum nicht?“, so Max Thamm. Hauptzweck eines Schützenvereins sei aber nun einmal die Ausrichtung des Schützenfestes. „Das hat Priorität Nummer eins.“ Und in diesem Jahr sogar eine ganz besonders hohe – denn es gilt, ein Jubiläum zu begehen.

Der 1873 gegründete Schützenverein wird 150 Jahre alt. „Natürlich sind alle Bürgerinnen und Bürger zu unserem großen Schützenfest im Sommer eingeladen“, so Thamm weiter.

Dies soll aber nicht das endgültige Ende für das beliebte Kappenfest sein. „Wir haben es unserem König immer freigestellt, ob er ein Sommer- oder ein Kappenfest feiern möchte“, so Thamm. An diesem Prinzip will der Verein, in Abstimmung mit Mitveranstalter Fortuna Walstedde, auch in Zukunft festhalten.