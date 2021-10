Krimikost am Kaminfeuer serviert

Der Herbst hat Einzug gehalten. Und thematisch passend dazu erscheint in dieser Woche der neue Münsterlandkrimi „Die Rotte“ von Sabine Schulze Gronover. Wie auch in allen bisherigen Büchern dieser Reihe stehen erneut Tiere im Mittelpunkt. Nach Wölfen und Pferden sind es dieses Mal Wildschweine, mit denen die Ermittler Schmitt und Kemper zu tun haben.

Zum Inhalt: Drei Schüsse hat Jäger Lutz Fröhlich im Naturschutzgebiet Klatenberge bei Telgte auf eine große Wildschweinrotte abgesetzt. Doch nun liegen da im Unterholz zwei erlegte Wildschweine und eine tote Frau.

Die Leiche weist eine verblüffende Ähnlichkeit mit einer anderen, gerade erst verschwundenen Frau auf: Heidi Klostermann. Auf der Suche nach der Vermissten stoßen Kommissar Schmitt und sein Kollege Kemper auf deren dubiose DDR-Vergangenheit. War sie eines der unglücklichen Kinder, die während des SED-Regimes zwangsadoptiert wurden? Die Kripobeamten ermitteln in alle Richtungen, doch irgendjemand scheint ihnen immer einen Schritt voraus zu sein. Die Tote im Wald bleibt nicht die einzige Leiche. Zum Entsetzen des tierphobischen Kommissars stellt sich heraus, dass auch Wildschweine nicht ganz so unschuldig sind, wie sie manchmal scheinen. Denn die Rotte betrachtet die Klatenberge offenbar als ihr alleiniges Revier und duldet keine Einmischungen . . .

Lesung im Gewölbekeller

Zur Freude der Autorin, die mit ihrer Familie in Mersch lebt, kann sie ihre Neuerscheinung auch wieder bei einer Lesung im Gewölbekeller des Hauses Venne, Mersch 84, vorstellen. Diese findet am 12. November (Freitag) statt. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Bei einem Gläschen Wein oder Wasser, etwas Käse und Brot wird den Zuhörern an diesem Abend atmosphärische Krimikost am lodernden Kaminfeuer serviert.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der „Bücherecke“ und dem Literaturbüro Unna statt und ist Teil der Reihe „lila lettern“. „Die Teilnehmerzahl ist allerdings auf 45 festgelegt“, so Schulze Gronover. In Nicht-Corona-Zeiten hätten in dem urigen Gewölbekeller bis zu 75 Personen Platz, „aber eben sehr eng“, berichtet die Autorin von früheren Veranstaltungen dort. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an sabineschulzegronover@t-online.de oder an info@bücherecke-drensteinfurt.de.

Weitere Lesungen sind am 25. November (Donnerstag) um 19.30 Uhr im Hotel-Restaurant „Im Engel“ in Warendorf (Eintritt: zehn Euro; Anmeldung in der Buchhandlung Ebbeke, Tel. 0 25 81 / 9 32 60, E-Mail info@ebbeke.de) sowie am 26. November (Freitag) um 18.30 Uhr im Rahmen der jährlichen Buchausstellung der KÖB St. Pankratius in Hamm geplant.

Das Taschenbuch ist zum Preis von 13 Euro beim KBV-Verlag erhältlich (ISBN 978-3-95441-584-7), das E-Book kostet 9,99 Euro (ISBN 978-3-95441-594-6).