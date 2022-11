Kunst und Austausch im Innenhof

Es war ein schöner Erfolg für die Künstlerinnen Mona Malek aus Drensteinfurt und Jinlan Huang aus Dortmund, als sie bei der „Herbstzeit“ in der „m8 – Galerie für Handgemachtes“ ihre Bilder, Briefkarten und eigenen Dekorationsobjekte ausstellen konnten und einige wunderschöne Aquarelle ein neues Zuhause fanden.

Die Ausstellung war ursprünglich bereits für Anfang September geplant, krankheitsbedingt aber verschoben worden (wir berichteten). Jetzt bot sich mit dem verkaufsoffenen Sonntag mit viel Zeit fürs Schlendern und Schauen eine neue Gelegenheit: Zahlreiche Besucherinnen und Besucher fanden denn auch den Weg in den Innenhof der Galerie, der für solche besonderen Aktionen geöffnet wird und dafür auch bekannt ist.

„Richtig gut kam an, dass man mit den Künstlerinnen ins Gespräch kommen und – eine Tasse Tee oder Kaffee in der Hand – vor den Bildern verweilen und sie auf sich wirken lassen konnte“, berichtet Luise Richard, Inhaberin der Galerie.

Galerie nimmt wieder Fahrt auf

Mit Ausstellungen, Workshops und vielen neuen Ideen für weitere Aktionen im kommenden Jahr wird die Galerie jetzt wieder Fahrt aufnehmen. Als nächstes bietet Luise Richard am 23. November (Mittwoch) um 15 Uhr einen Workshop an, in dem man einen Adventskranz oder ein Adventsgesteck anfertigen kann.

Das Material für die Tisch- oder Türkränze wird gestellt, eine Kranzunterlage kann mitgebracht oder vor Ort selbst hergestellt werden. Mitzubringen sind im Übrigen lediglich eine Rosenschere, Blumenbindedraht und gegebenenfalls Kerzen und Kerzenhalter.

Die Kosten betragen 15 Euro plus fünf Euro für Material je Kranz oder Gesteck. Die Gebühr ist vor Ort zu entrichten. Es können auch mehrere Kränze (für den Tisch oder für die Haustür oder als Geschenk) sowie Gestecke hergestellt werden.

Die Veranstaltung findet bei gutem Wetter im Innenhof der Galerie, Mühlenstraße 8 in Drensteinfurt, statt. Bei schlechtem Wetter wird nach einem alternativen Ort geschaut. Eine Anmeldung in der Galerie für Handgemachtes ist mit Angabe der Daten (Name und Kontaktmöglichkeit) bis zum 19. November erforderlich:

0 25 08 / 99 37 34, E-Mail: richard@redaktionsbuero-richard.de.