„Lasst das Fest, wie es ist“

„Bitte lasst das Fest, wie es jetzt ist. So ist es perfekt“, wünschte sich Tobias Hanwinkel, Festredner beim Frühschoppen des Junggesellen-Schützenvereins Ende seiner gelungenen Festansprache. Dieser Wunsch kam nicht von ungefähr, wie es den weiteren Ausführungen zu entnahmen war. Hanewinkel hatte während seiner aktiven Zeit bei den Junggesellen alle Gruppen des Vereins durchlaufen. So war er unter anderem Gardist und Vorstandsmitglied. Darüber hinaus führte er den Verein als Vorsitzender. Er nannte auch gleich den Grund für seinen Wunsch: „Die vielen Programmpunkte bei unserem Schützenfest lassen sich einfach nicht kürzen“, sagt Hanewinkel.

Zum Abschluss erhielt er für seinen Festvortrag, der mit zahlreichen Anekdoten gespickt war, stehenden Applaus und lautstarke Zustimmung. Besonders über die Ausführungen zum „Nachwuchsleistungszentrum“, den Messdienern in Drensteinfurt, erhielt er besonderen Beifall.

Der Junggesellen-Schützenverein erhielt am Sonntagmorgen aber noch weitere Zustimmung für sein Engagement im Schützenwesen in der Wersestadt. „Ihr seid ein toller Verein“, gab Bürgermeister Carsten Gawunder den Anwesenden mit auf den Weg.

Besonders großen Raum nahmen dieses Mal die vielen Ehrungen während des Frühschoppens ein. Da die Feste in den beiden vergangenen Jahren aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen waren, galt es nämlich, auch die Ehrungen der Jahre 2020 und 2021 nachzuholen. Eine umfangreiche Aufgabe also, die maßgeblich in den Händen von Pascal Ahlers lag. Als zweiter Vorsitzender musste er nämlich kurzerhand den Frühschoppen moderieren, da sich Vorsitzender Sebastian Ringhoff tags zuvor zum König gekrönt hatte.

Mit dem Frühschoppen war das Fest der Junggesellen natürlich nicht zu Ende. Am späten Nachmittag folgte noch der Festumzug mit Parade und am Abend der zweite Festball sowie der Große Zapfenstreich vor dem Panorama des Hauses Steinfurt. Und wie schon beim Frühschoppen so waren auch am Nachmittag und am Abend trotz tropischer Temperaturen neben den vielen aktiven Schützen auch zahlreiche Zuschauer und Gäste mit von der Partie.