Lastwagen landet im Straßengraben

An der bekannten Unfallkreuzung der L671 und der K21 ist es in Drensteinfurt-Mersch erneut zu einem schweren Zusammenstoß gekommen. Ein Lkw-Gespann landete dabei im Straßengraben.

Für die Anlieger war die Sache schnell klar: „Mit einem Kreisverkehr wäre das nicht passiert“, sagte eine Anwohnerin, kurz nachdem es an der Merscher Unfallkreuzung in Drensteinfurt am frühen Samstagabend erneut „gerappelt“ hatte. Aber für einen Kreisel kämpfen die diesbezüglich durchaus leidgeplagten Nachbarn bekanntlich seit vielen Jahren vergeblich. Gegen 19 Uhr war es nun an der Kreuzung der Landesstraße 671 und der Kreisstraße 21 erneut zu einem schweren Zusammenstoß gekommen.

Zur besagten Zeit war eine 44-jährige Frau aus Gelsenkirchen auf der K21 aus Richtung Bockum-Hövel kommend in Fahrtrichtung Drensteinfurt unterwegs. Als sie die Kreuzung mit der L671 überqueren wollte, missachtete sie laut Angaben der Polizei die Vorfahrt eines 45-jährigen Lastwagenfahrers aus Ostbevern, der von Mersch kommend in Fahrtrichtung Herbern unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge das Lastwagengespann im Graben landete.

Die Fahrerin des VW hatte nach Angaben der Polizei die Vorfahrt des Lastwagen missachtet. Foto: Birgit Meister

Autofahrerin in Krankenhaus eingeliefert

Die verletzte Fahrerin des VW Golf wurde notärztlich versorgt und danach zur weiteren Behandlung ins Ahlener Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer wurde nur leicht verletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 30.000 Euro. Da sich die Bergung mit schwerem Gerät schwierig gestaltete, war die L671 für längere Zeit gesperrt.