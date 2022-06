„Leben ist nicht irgendwann“

Jede Epoche hält bekanntlich ihre ganz eigenen Herausforderungen parat. Dennoch dürfte das aktuelle Jahrzehnt in einem späteren Rückblick durchaus mit dem Prädikat „besonders“ Erwähnung finden. Eine weltweite Pandemie, die wohl niemand so erwartet hätte. Und ein Krieg mitten in Europa, den so bis vor wenigen Monaten niemand wirklich für möglich gehalten hätte. Um so wichtiger, erklärte Anja Sachsenhausen, sei es, bewusst zu leben, die Herausforderungen anzunehmen und nicht den berühmten „Kopf in den Sand zu stecken“. Das gelte insbesondere, erklärte die Leiterin der Teamschule am Mittwochnachmittag bei der feierlichen Verabschiedung der Zehntklässler, wenn es um das berühmte Wort „irgendwann“ gehe.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch