Lehrerinnen gehen mit ihren Klassen

Nicht nur auf die 38 Viertklässler, die am Freitag ihren letzten Schultag an der Lambertusschule hatten, wartet ein neuer Lebensabschnitt. Diesem schauen auch ihre Klassenlehrerinnen entgegen.

Abschluss an der Lambertusschule

Für den Abschlussjahrgang geht es am Ende des Tages einmal durch das Spalier: Das hat Tradition an der Lambertusschule.

38 Viertklässler feierten am Freitag in der Turnhalle der Lambertusschule das Ende ihrer Grundschulzeit. Mit ihnen verließen auch die Lehrerinnen Andrea Telsemeyer und Christiane Henze die Schule, um in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen.

Begonnen hatte der letzte Schultag der Viertklässler an der Lambertusschule mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Turnhalle. Pfarrerin Dorothea Helling und Pastoralreferentin Andrea Grabenmeier sprachen über die Farben des Regenbogens. „Das Leben ist so vielfältig wie der Regenbogen, ebenso einzigartig seid auch ihr“, erzählten sie den Kindern.

Die beiden Klassenlehrerinnen Andrea Telsemeyer (l.) und Christiane Henze wurden verabschiedet. Foto: Mechthild Wiesrecker

Aufgrund des regnerischen Wetters fand die Verabschiedung in der Turnhalle statt. Die neu gegründete Schulband unter Leitung von Wolfgang Paschko eröffnete mit kleinen Melodien. Gute Wünsche gab es für die Schulmitarbeiterinnen Antonia Weiß, Alena Beuing und Anne Parotat, die nach dem Schuljahr nicht mehr dabei sein werden. Die Schule verlassen wird auch Bernd Ingmar Volking, der seit 18 Jahren die Minikickers an der Grundschule trainiert. Das Training geht nach den Ferien aber weiter, dann mit seinem Nachfolger Daniel Budde. Blumen gab es auch für Maike Kißler, die sechs Jahre das Amt der Klassenpflegschaftsvorsitzenden ausgeübt hatte.

Zweite Klasse räumt zwei Pokale ab

Traditionell werden am letzten Tag vor den Ferien einige Pokale verliehen. Den Gummibärchenpokal für die meisten Teilnehmer beim Wälster Lauf erhielt die Klasse zwei. Die durfte sich auch über das „Goldene Kehrblech“ und einige Süßigkeiten freuen, die Hausmeister Thomas Gerkamp und sein Assistent Nils Beyer Jahr für Jahr der saubersten Klasse überreichen. Der Schulchor „Vokalini unter Leitung von Miriam Kaduk sang passenderweise den „Gummibärchensong“. Viel Applaus ernteten die 32 Kinder der Flashdance-Gruppe für ihre Darbietung.

Zwei Flötenkinder spielten kleine Lieder, ehe sich die Viertklässler mit dem Lied „Tage wie diese“ und einem eigenen Gedicht für ihre Klassenlehrerinnen Christiane Henze und Andrea Telsemeyer verabschiedeten. Insgesamt 29 Jahre hat Christiane Henze an der Lambertusschule Kinder unterrichtet, bei Andrea Telsemeyer waren es 20 Jahre.

Nachdem sich der Regen verzogen hatte, konnte das Spalierlaufen, mit dem sich die Schulgemeinschaft von den Viertklässlern verabschiedet, auf dem Schulhof stattfinden. Am Ende liefen unter lautem Jubel der Schüler auch die beiden scheidenden Klassenlehrerinnen durchs Spalier.