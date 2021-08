Leinen los und dicht am Wind

Für den achten Jahrgang der Drensteinfurter Teamschule bekommt der Begriff „Segeln“ in diesen Tagen eine ganz neue Bedeutung. Denn entgegen dem normalen Stundenplan steht er derzeit nicht als Abkürzung für das schulbildprägende „Selbstgesteuerte Lernen“, das bereits für die Fünftklässler zum Alltag gehört. In Einmastjollen wird auf dem Aasee in Münster gekreuzt.

Blauer Himmel, 22 Grad und – noch viel wichtiger – ein spürbar auffrischender Wind. Ganz so, wie Fabian Kreul es schon in der Mittagspause prophezeite und es sich die Achtklässler bereits während der morgendlichen Flaute gewünscht hatten. Die obligatorischen Rettungswesten sind zügig übergestülpt, und die Segel sind rasch gesetzt. Kurz: Es kann wieder „auf Kurs“ gehen. Und das nach nur zwei Übungstagen so gut wie selbstständig. Denn der Segelausbilder beobachtet die Manöver lediglich aus einiger Entfernung und greift im Motorboot nur dann zügig ein, wenn es denn für eine der jeweils vierköpfigen Nachwuchsbesatzungen aus irgendeinem Grund mal nicht so richtig voran gehen will.