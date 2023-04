Leitbild wird kindgerecht aufgearbeitet

Die alljährlichen Vorstandswahlen, ein Rückblick und das neu erstellte Leitbild des Jugendwerks „DRiWa“ standen im Fokus der Mitgliederversammlung im Kulturbahnhof.

Die Wahl verlief problemlos, einstimmig bestätigten die 14 anwesenden Stimmberechtigten Mitglieder den aktuellen Vorstand Maike Schlamann, Felix Holle und Kai Helmrich für ein weiteres Jahr in ihren Ämtern. Die Satzung sieht vor, dass Bürgermeister Carsten Grawunder automatisch ohne Wahl den Vorstand komplementiert. Für ein Jahr neu gewählt wurden mit Hannah Schlüter und Lukas Bosse zwei Kassenprüfer.

Schutzkonzept

Wie alle Vereine und Institutionen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, muss auch „DRiWa“ ein Schutzkonzept erstellen, um Kinder und Jugendliche durch präventive Methoden vor sexueller Gewalt zu schützen.

Als erster Schritt wurde vom Kulturbahnhof-Team um Rüdiger Pieck, Anja Buthe und Bufti Lukas Schönfeld ein Leitbild entworfen, das anschließend vom „DRiWa“-Vorstand weiter ausgearbeitet wurde.

Vorläufiges Leitbild

Dieses vorläufige Leitbild stellte Rüdiger Pieck (als Vertreter für Bürgermeister Carsten Grawunder) am Mittwochabend den Anwesenden in kleinen Gruppen zur Diskussion vor. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse wird der Vorstand in der nächsten Zeit in das Leitbild einfließen lassen. Größten Diskussionsbedarf gab es in den Gruppen zum Thema Inklusion. Ziele sollten hier noch genauer formuliert werden. Wenn die finale Fassung des Leitbilds beschlossen ist, wird sie veröffentlicht.

Als große Aufgabe hat sich „DRiWa“ Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit auf die Fahne geschrieben. Wichtig ist dabei die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, aber auch die Förderung des ehrenamtlichen Engagements von Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Wichtige Grundsätze

Das Leitbild umfasst folgende wichtige Grundsätze:

Offenheit, Inklusion, Freiwilligkeit, Bedürfnisorientierung, Partizipation, Ehrenamtlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung, Sozialisation, Transparenz, Schutz, Parteilichkeit und Vertraulichkeit. Jeder Grundsatz wurde mit wenigen Sätzen ausgeführt und erklärt.

Damit auch alle verstehen, worum es im Einzelnen geht, sollen die Begriffe in einfacher verständlicher Sprache übersetzt werden. Diskutiert wurde, ob die Übersetzung in verschiedenen Sprachen erforderlich sei. Dazu gab es verschiedene Meinungen, die Mehrheit einigte sich aber darauf, dass einfache Sprache ausreicht, da sie mit jedem Übersetzer übersetzt werden könne.

Rüdiger Pieck möchte zudem das Leitbild oder wenigstens einige Grundsätze des Leitbildes zusätzlich auch kindgerecht aufarbeiten.

Veranstaltungen

Kurz gab Anja Buthe noch einen Überblick über die Veranstaltungen im vergangenen Jahr, die bis auf das Wintercamp alle wieder stattfinden konnten.

Das Café KIDZ, den Offenen Treff, besuchten 339 Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren. Der Jugendtreff, der erst im Oktober mit neuem Konzept angeboten wurde, sei schlecht angelaufen, habe sich dann aber verbessert. 17 Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren fuhren nach Berlin. Am Sommerferienprogramm nahmen 532 Kinder und am Herbstferienprogramm 293 Kinder teil. Alle Veranstaltungen, dazu gehören auch noch das seit Jahren gut angenommene Bolle und die neu hinzugekommene Stewwerter Kinderfreizeit, finden wie gewohnt auch in diesem Jahr statt. 20 Jugendliche im Alter von 14 bis 15 Jahren besuchten eine Juniorteamerschulung.

„ Entscheidungen sind nicht immer eindeutig,

jeder hat seine eigenen Grenzen. “ Anja Buthe

Am Ende der Mitgliederversammlung stellte Anja Buthe noch Methoden der Präventionsschulung vor. Dazu gab es eine praktische Übung, bei der die Anwesenden bestimmte Situationen einordnen und sich positionieren mussten. Zur Wahl standen „Ist völlig in Ordnung“, „Hier wird eine Grenze überschritten“ oder eine Mittelposition. Dabei stellte sich heraus, dass nicht alle die gleiche Wahrnehmung haben. Was für den einen schon übergriffig ist, sortieren andere noch als normal ein. „Entscheidungen sind nicht immer eindeutig, jeder hat seine eigenen Grenzen, man darf daher nicht immer nur vom eigenen Empfinden ausgehen“, so Buthe.