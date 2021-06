Der Nebel wabert sanft über der ruhig dahinplätschernden Werse. Aus der Ferne ist der Ruf eines Kuckucks zu hören. Und während sich ein stattlicher Fischreiher mit kräftigem Flügelschlag in die Lüfte erhebt, bahnt sich die glühend rote Sonne zaghaft ihren Weg durch die Baumwipfel in Richtung Horizont.

Es ist 5 Uhr morgens, irgendwo im Nirgendwo, mitten in der Bauerschaft Ossenbeck, als ein sanftes Rotoren-Geräusch das Rauschen des Umlaufbaches unweit des Hofes Schulze Pellengahr übertönt. Doch mit jedem Meter, den das leuchtend orange Flugobjekt gen Himmel steigt, wird das Sausen leiser – bis es schließlich hinter den Baumwipfeln ganz verstummt. Markus Kersting behält dennoch den Überblick – und das gleich auf mehrfache Art und Weise. Denn das Display seiner Funkfernbedienung liefert nicht nur gestochen scharfe Echtzeitbilder aus rund 30 Metern Höhe. Es zeigt vielmehr auch per Infrarotaufnahme, wenn sich am Boden mögliche Wärmequellen befinden. Und genau denen ist der Obmann des Hegerings Drensteinfurt/Walstedde zu früher Stunde auf der Spur. „In Deutschland finden in jedem Jahr rund 100 000 Rehkitze beim Mähen den Tod“, schildert er. „Das ist schon eine beängstigende Zahl.“

Bis zu Tempo 75 in der Luft

Gemäht werden soll an diesem Tag auch auf der rund zwei Hektar großen Wiese von Carsten Schulze Pellengahr. Und damit dabei eben kein Kitz dem scharfen Mähwerk zum Opfer fällt, hat der Landwirt und Jäger Markus Kersting vom Hegering hinzugeholt. Gemeinsam mit dem Hegeringsvorsitzenden Alexander von Looz ist Kersting einer von bislang zwei Drohnenpiloten der Hegegemeinschaft.

Das Gerät, das sie dabei bedienen, hat es durchaus in sich. Und das nicht nur kameratechnisch. Denn bei einem Aktionsradius von bis zu sechs Kilometern schafft der Quadrokopter bei Bedarf eine Spitzengeschwindigkeit von 75 Stundenkilometern. Doch die ist an diesem Morgen nicht gefragt. Im per Satellitenaufnahme markierten Wiesenareal fliegt die Drohne vielmehr vollautomatisch ihre Bahnen, um im Abstand von einigen Sekunden einzelne Aufnahmen zu fertigen. Bis Markus Kersting die Handsteuerung übernimmt. Das tut er wenig später gleich zwei Mal, als sich im kühlblauen Infrarotbild mit einem Mal leuchtend gelbe Flecken zeigen. Das Fluggerät stoppt und senkt sich sanft auf eine Höhe von etwa acht Metern ab. Ein genauer Blick auf das Livebild liefert dann den Beweis: Unweit der in diesem Bereich verlaufenden Bahnlinie zwischen Drensteinfurt und Rinkerode verstecken sich zwei Rehkitze im hohen Gras und warten dort auf die Rückkehr ihrer Ricken. „Da müssen wir gleich mal nachschauen“, sagt Markus Kersting.

Nachwuchs gibt ordentlich „Fersengeld“

Der Weg führt durch hüfthohes Gewächs über den angrenzenden und erst zaghaft bewachsenen Maisacker. Einige Hundert Meter weiter lässt der Drohnenpilot das Fluggerät dann abermals abheben, während sich Carsten Schulze Pellengahr vorsichtig dem Zielobjekt nähert. „Die Richtung halten. Noch etwa vier Meter“, ruft Markus Kersting. Und dann raschelt es auch schon im Gras. Aus der Distanz sind nur ein Paar kleine Ohren zu sehen, die sich zügig davon bewegen. Dann folgt ein kräftiger Satz – und im Spurt macht sich das schon gut herangewachsene Kitz über den lichten Acker davon. „Das war ja schon mal ein Erfolg“, sagt Kersting. Einige Momente später hat das Duo dann auch das zweite Kitz aufgespürt. „Anpacken“, wie bei jungen Tieren, die sich bei Gefahr still auf den Boden kauern, braucht Carsten Schulze Pellengahr auch dieses Mal nicht. Das Jungtier spurtet zügig aus dem Dickicht und gibt danach ordentlich „Fersengeld“. „Die Kitze sind in dieser Jahreszeit schon recht weit“, schildert Markus Kersting, der im Wechsel mit Alexander von Looz aktuell fast täglich im Einsatz ist, um Heuschnittflächen entsprechend abzufliegen.

Das mehrere Tausend Euro teure und mit 80 Prozent Landesmitteln bezuschusste Gerät haben sie erst vor wenigen Tagen erhalten. Im Kreis Warendorf ist es in dieser Form noch eine Seltenheit. Um es bedienen zu können – und zu dürfen –, mussten Kersting und von Looz übrigens erst einen entsprechenden „Führerschein“ machen, und zwar im Rahmen eines Onlinekurses beim Luftfahrtbundesamt.

Nach dem erfolgreichen frühmorgendlichen Einsatz in Ossenbeck ging es für Markus Kersting übrigens ganz normal zur Arbeit. Und Zeit zum Ausschlafen wird er auch in den kommenden Tagen wohl wenig finden. „Schon morgen früh geht es in Walstedde weiter“, sagt er. Und da die Kameratechnik eben nur dann richtig funktioniert, wenn der Boden noch recht kühl ist, wird der Wecker wohl wieder gegen 4 Uhr klingeln. Aber egal, denn: „Das Teil macht schon richtig Spaß“, lacht Kersting.