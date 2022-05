Lust auf Genuss und Geselligkeit

Der Name war Programm beim „Summer Feeling“. Bei strahlendem Sonnenschein war die Stewwerter Innenstadt bereits am Mittag gut besucht, im Laufe des Tages füllte sich insbesondere der Marktplatz mehr und mehr. Es wurden Infos, Genuss und Unterhaltung geboten.

Beim Aufbau ihres Standes in der Wagenfeldstraße hatten sie noch gefroren, die Mitglieder des Vereins „Städte(R)freundschaft“. Richtig frisch sei es am Morgen gewesen, so Marion Fabian. Pünktlich zum Start des „Summer Feelings“ am Vormittag sollte sich der Sonntag dann allerdings von seiner besten Seite zeigen.

„Und die Leute haben einfach auch wieder Lust“, kommentierte Raphael Morsmann, zweiter Vorsitzender der IG Werbung, den Besucherstrom, der sich bereits am Mittag in der Innenstadt einstellte. „In den vergangenen Jahren haben wir ja leider oft auch Regen gehabt“, freute sich Vorsitzende Martina Lammersmann, dass es dieses Mal anders und der Name tatsächlich Programm war. Pünktlich zu Stewwerts kleinem Stadtfest hatte die IGW ihr Angebot an Drensteinfurt-Artikeln unter anderem um farbenfrohe Windlichter und Schlüsselanhänger erweitert.

Bierzeltgarnituren und Liegestühle

Viele Menschen nutzten also das tolle Wetter am Muttertag für einen Besuch im für den Verkehr gesperrten Ortskern. Besonders der Marktplatz kristallisierte sich schnell als Anziehungspunkt heraus, hatte die Stadt mit Bierzeltgarnituren und Liegestühlen doch für eine entspannt-gesellige Atmosphäre gesorgt. Das plätschernde Wasserspiel und die verschiedenen Getränke- und Imbisswagen taten ihr Übriges, um die Besucherinnen und Besucher gerne länger verweilen zu lassen. Auf der großen Hüpfburg konnte sich unterdessen der Nachwuchs ordentlich austoben. Und am Stand von Ballonclown Happu Krenz bildete sich schnell eine lange Schlange. Denn was der so fingerfertig zauberte, wollte sich kaum einer der jüngeren „Summer-Feeling“-Besucher entgehen lassen.

Zahlreiche Vereine bereicherten das Fest mit ihren aktiven und informativen Angeboten. Die Schachfreunde hatten neben einem besonders großen Schachfeld auch mehrere normale Spielbretter aufgebaut, die rege genutzt wurden. Die „Städte(R)freunde“ berichteten in Wort und Bild über ihre schon geleistete Arbeit für die deutsch-französische Freundschaft sowie die Zukunftspläne des Vereins. Das Team der Tafel hatte einen Trödel organisiert, um angesichts steigender Lebensmittelpreise und Bedarfsgemeinschaften zusätzliche Einnahmen zu generieren. Die Pfadfinder, das DSC- und das Skiff-Team sowie der Förderverein der Kita St. Marien boten süße Köstlichkeiten an. Mehrere Stände mit Kunsthandwerk und die geöffneten Geschäfte luden derweil zum Stöbern ein.

Nur mit den Stimmen

Auch für musikalische Unterhaltung hatte das Orga-Team um Steffi Fels gesorgt. Die A-cappella-Band „Die Draufsänger“ baute mehrmals am Sonntag ihre Lautsprecher an verschiedenen Stellen in der Innenstadt auf – das erste Mal am frühen Nachmittag am Marktplatz. Was die sechs Herren da lediglich mit ihren Stimmen und ohne die Unterstützung jeglicher Instrumente darboten, das konnte sich wahrlich hören lassen.

So zog Steffi Fels denn bereits am Nachmittag ein durchweg positives Fazit des Events. Sie freute sich besonders, dass die Stadt schon ab dem Mittag bestens besucht war. Bei dem Wetter – kein Wunder.