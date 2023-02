Machtstrukturen in der Kirche abschaffen

Walstedde

Die Zahlen sprechen für sich. Im vergangenen Jahr gab es in Nordrhein-Westfalen 223 509 Kirchenaustritte, ein Jahr vorher waren es rund 70 000 weniger. „In or out in church – ist die katholische Kirche noch zu retten?“ hieß die Diskussionsveranstaltung, zu der die Akademie Gegenwart am Gesundheitszentrum Haus Walstedde am Sonntagnachmittag eingeladen hatte.

Von Angelika Knöpker