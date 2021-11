Mahnung nicht verhallen lassen

In allen drei Drensteinfurter Ortsteilen wurde am Sonntag der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Bürgermeister Carsten Grawunder fordert seine Mitbürger dazu auf, menschenverachtendes Verhalten nicht zu dulden und Mitmenschen, insbesondere den Fremden, mit Achtung zu begegnen und deren Würde zu respektieren.

Am Ehrenmal in Walstedde versammelten sich Bürger und Bürgerinnen ebenso wie in Rinkerode und Drensteinfurt um der Opfer von Krieg und Gewalt zu erinnern und sich gegenseitig aufzufordern, sich für den Erhalt des Friedens einzusetzen. Gemeinsam mit Heinz Frie legte Bürgermeister Carsten Grawunder am Ehrenmal in Walstedde im Namen der Stadt einen Kranz nieder.

„Der Volkstrauertag ist ein Tag des Innehaltens, der Erinnerung und der Trauer. An diesem Tag wollen und müssen wir das aussprechen, was uns allen hier in unserem Land und den meisten Menschen auf der Welt das höchste Anliegen ist – nämlich Frieden, Freiheit, Menschenrechte und Versöhnung“, erklärte Bürgermeister Carsten Grawunder in seiner Rede während der Gedenkfeier – daran nahmen unter anderem der Bläserkreis Hamm-Hessen, der Kirchenchor, der Spielmannzug und Vertreter örtlicher Vereine teil – am Ehrenmal in Walstedde.

Ebenfalls erinnerte das Stadtoberhaupt daran, dass kriegerische Auseinandersetzungen nicht der Vergangenheit angehören würden. „Es scheint, als ob die Mahnung, aus der Vergangenheit zu lernen, im Nichts verhallen würde“, sagte er und schaute mit großer Sorge auf die aktuellen Entwicklungen in Russland und Belarus. Dabei wisse doch jeder Staatsmann, wie viel Not und Schrecken ein Krieg über betroffene Völker bringe. „Das Leben von Menschen wird für das Streben der Macht von Herrschern geopfert, für die nur die Kategorien Sieg oder Niederlage existieren“, so Grawunder. „Häufig genug setzen sich diese Herrscher über friedenswahrende Bemühungen der internationalen Gemeinschaft hinweg und nehmen in Anspruch, die Sehnsucht nach Frieden und Freiheit ignorieren zu dürfen“, kritisierte er. Dabei könne die Menschheit die Schwelle zu dauerhaftem Frieden nur dann überschreiten, wenn es ihr gelingen sollte, den ungleich verteilten Wohlstand so einzusetzen, dass auch die Lebensverhältnisse in den ärmsten Ländern der Welt verbessert werden würden.

Außerdem thematisierte der Bürgermeister, dass die Menschen nicht vergessen dürften, wie viel Leid für die Welt und das deutsche Volk von deutschem Boden ausgegangen sei. „Diese historische Tatsache bedeutet eine große Verantwortung für uns, weil die Erinnerungen verblassen und immer weniger Menschen unter uns sind, die das Grauen zweier Weltkriege miterlebt haben“, erklärte Grawunder. „Deswegen müssen wir uns immer wieder aufs Neue die Schrecken der Menschheit ins Bewusstsein rufen, damit sich dieses Grauen nicht wiederholt.“ Die körperlichen und seelischen Wunden der Opfer und Hinterbliebenen dürften nie vergessen werden. „Wir alle können unserer Verantwortung für ein humanes, friedvolles und von Respekt getragenes Leben nur dann gerecht werden, indem wir menschenverachtendes Verhalten nicht dulden und unseren Mitmenschen, insbesondere den Fremden, mit Achtung begegnen und deren Würde respektieren.“ Zum Abschluss betonte Grawunder: „Nur wenn alle der Versuchung widerstehen, Krieg und Gewalt als Mittel zur Lösung von gegensätzlichen Interessen zu betrachten, werden wir einen Weg beschreiten können, der zur Hoffnung berechtigt.“

In Drensteinfurt nahmen der Spielmannzug Grün-Weiß, der MGV, die Fahnenabordnungen, die Feuerwehr, die Bundeswehr, sowie die Ratsmitglieder und Vertreter der Vereine und Verbände an der Gedenkfeier am Ehrenmal teil. Ortsvorsteher Josef Waldmann und Sebastian Ringhoff, der Vorsitzende des Junggesellenschützenvereins „St. Hubertus“, legten einen Kranz nieder. In Rinkerode wohnten das Kolpingblasorchester, der Männergesangsverein, die Feuerwehr, die örtlichen Vereine sowie die Fahnenabordnungen an der Gedenkfeier auf dem Dorfplatz bei. Die Ansprache hielt Ortsvorsteher Bernhard Stückmann.